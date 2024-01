Sport in tv oggi (mercoledì 24 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 24 gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli Australian Open entrano nella fase calda che condurrà alle finali del weekend. Proseguono le Olimpiadi Invernali Giovanili, grande serata con lo slalom maschile di Schladming per gli appassionati di sci alpino. Gli amanti del ciclismo potranno divertirsi con il Trofeo Calvia, battute conclusive per la fase a gironi di Coppa d’Africa e Coppa d’Asia, ma anche per il main round degli Europei di pallamano maschile.

Ampio spazio anche ai quarti di finale della Coppa Italia di volley femminile e al turno infrasettimanale della Superlega di volley, ma anche all’Eurocup di basket con l’impegno di Venezia, alla Champions League di calcio femminile con la partita della Roma e alla consueta abbuffata di calcio. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 24 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 24 gennaio

00.00 SPORT INVERNALI – Olimpiadi Invernali Giovanili (diretta streaming su Olympic Channel, Eurosport.it, Discovery+). Clicca qui per il calendario dettagliato di giornata.

02.00 BASKET (NBA) – New Orleans Pelicans-Utah Jazz (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

02.00 TENNIS – Australian Open, quarti di finale (diretta tv su Eurosport 1-2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Indonesia Masters (diretta streaming su BWF Tv)

04.00 BASKET (NBA) – Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.00 SNOOKER – World Open (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

12.00 CICLISMO – Trofeo Calvia (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 15.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 15.00)

12.30 CALCIO (Coppa d’Asia) – Giappone-Indonesia (diretta streaming su One Football)

12.30 CALCIO (Coppa d’Asia) – Iraq-Vietnam (diretta streaming su One Football)

15.00 PALLAMANO (Serie A) – Cingoli-Sassari (diretta streaming su EHF Tv)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Farmers Insurance Open, primo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 21.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 21.00)

15.30 PALLAMANO (Europei) – Austria-Islanda (diretta streaming su EHF Tv)

17.45 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom maschile a Schladming, prima manche (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

18.00 CALCIO (Coppa d’Africa) – Namibia-Mali (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.com)

18.00 CALCIO (Coppa d’Africa) – Sudafrica-Tunisia (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.com)

18.00 BASKET (Eurocup) – Turk Telekom-Lietkabelis (diretta streaming su DAZN)

18.00 PALLAMANO (Europei) – Francia-Ungheria (diretta streaming su Pallamano Tv, EHF Tv)

18.30 BASKET (Eurocup) – Hapoel Tel Aviv-Prometey (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Coppa Italia di Serie C, semifinale d’andata) – Lucchese-Padova (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.45 CALCIO FEMMINILE (Champions League) – Roma-Bayern Monaco (diretta streaming su DAZN)

18.45 CALCIO FEMMINILE (Champions League) – Hacken-Paris FC (diretta streaming su DAZN)

19.00 BASKET FEMMINILE (Eurolega) – USK Praga-Virtus Bologna (diretta streaming sul canale YouTube della FIBA)

19.00 BASKET (Eurocup) – Aris Salonicco-JL Bourg (diretta streaming su DAZN)

19.00 VOLLEY FEMMINILE (Coppa Italia, quarti di finale) – Scandicci-Pinerolo (diretta streaming su Volleyball World Tv)

19.30 BASKET (Eurocup) – Amburgo-Cedevita Olimpija (diretta streaming su DAZN)

19.30 PALLAMANO (Serie A) – Brixen-Trieste (diretta streaming su EHF Tv)

20.00 BASKET FEMMINILE (Eurolega) – Schio-Saragozza (diretta streaming sul canale YouTube della FIBA)

20.00 BASKET (Eurocup) – Venezia-BC Wolves (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.00 BASKET (Eurocup) – Slask Wroclaw-Gran Canaria (diretta streaming su DAZN)

20.30 BASKET (Eurocup) – London Lions-Besiktas (diretta streaming su DAZN)

20.30 BASKET (Europe Cup) – Varese-Chemnitz (diretta streaming sul canale YouTube della FIBA)

20.30 VOLLEY (Superlega) – Cinque partite: Cisterna-Piacenza, Monza-Verona, Perugia-Taranto, Catania-Civitanova, Trento-Milano (diretta streaming su Volleyball World Tv)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Coppa Italia, quarti di finale) – Tre partite: Conegliano-Firenze, Novara-Chieri, Milano-Roma (diretta streaming su Volleyball World Tv)

20.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayern Monaco-Union Berlino (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Coppa Italia di Serie C, semifinale d’andata) – Rimini-Catania (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 PALLAMANO (Europei) – Germania-Croazia (diretta streaming su EHF Tv)

20.45 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom maschile a Schladming, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 CALCIO (Coppa di Lega inglese, semifinale di ritorno) – Fulham-Liverpool (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Coppa d’Africa) – Tanzania-Repubblica Democratica del Congo (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.com

21.00 CALCIO (Coppa d’Africa) – Zambia-Marocco (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.com)

21.00 CALCIO FEMMINILE (Champions League) – Due partite: Chelsea-Real Madrid, PSG-Ajax (diretta streaming su DAZN)

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OASPORT

18:25 Sport2day Speciale Formula Uno con Francesco Corghi: responsabile di sezione per Motorsport.com Italia.

Conduce: Beatrice Frangione.

su sport2u.tv

19:00 TennisMania Speciale Australian Open con Dario Puppo.

su sport2u.tv

20:00 Ginnasticomania BolOnIce 2024 con Jason Brown e Keegan Messing.

Conduce: Chiara Sani.

su sport2u.tv

20:20 Eat&Fit2u con Fabrizio Borghetti – 2a puntata 2024

su sport2u.tv

21:00 Bike2u

Conduce: Gian Luca Giardini

su sport2u.tv

Foto: IPA Agency