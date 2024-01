LIVE Alcaraz-Zverev, Australian Open 2024 in DIRETTA: primo scoglio di rilievo per lo spagnolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Carlos Alcaraz ed Alexander Zverev, partita dei quarti di finale degli Australian Open 2024. Come è normale che sia più si va avanti con i turni e più si innalza il livello degli avversari dei big. Lo spagnolo, numero 2 del mondo, affronterà quest’oggi il primo vero scoglio verso il titolo, rappresentato dal numero 6 della classifica Atp, Alexander Zverev.

Fino ad ora, in questi Australian Open è stato tutto, apparentemente, semplice per Alcaraz. Lo spagnolo ha perso solamente un set, contro Lorenzo Sonego al secondo turno. L’azzurro ha forzato il campione di Wimbledon fino al tie-break del quarto parziale, dove ha dovuto alzare bandiera bianca. L’iberico ha invece dominato le sfide con Richard Gasquet, primo turno, Juncheng Shang, ritirato ad inizio terzo set, e Miomir Kecmanovic.

Percorso agli antipodi per Zverev. Il giocatore tedesco ha sofferto in ogni turno, eccezion fatta per gli ottavi, in cui ha sconfitto in tre set l’americano Michelsen. Il numero 6 del mondo è uscito vincitore da due maratone di 5 set, superando al super-tiebreak sia Lukas Klein, secondo turno, che Cameron Norrie, quarti.

È l’ottavo confronto diretto tra i due giocatori: Zverev ha vinto l’ultima sfida alle Nitto Atp Finals 2023, portandosi avanti nel computo totale 4 a 3. I due si sono affrontati due volte a livello Slam: Roland Garros 2022 e Us Open 2023, incontri vinti rispettivamente da Zverev ed Alcaraz. Il tedesco dovrà alzare il livello rispetto alle ultime uscite, se vorrà provare a rimanere in vantaggio negli scontri diretti.

La sfida tra Zverev ed Alcaraz chiuderà il programma sulla Rod Laver Arena. La partita è infatti prevista come la seconda della sessione serale, dopo Kalinskaya-Zheng, il cui inizio è non prima delle 09.00 italiane. Il match sarà visibile su Eurosport 1 ed in streaming su Discovery Plus. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Alcaraz-Zverev, secondo match dalle 09.00, quarto dalle 02.00, con aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!

Foto: LaPresse