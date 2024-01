Sci alpino, il weekend di Wengen si chiude con lo slalom: Feller per il tris, azzurri per un segnale

Si va a concludere ufficialmente il lungo fine settimana di Wengen (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024. Sulla pista denominata Männlichen/Jungfrau vivremo uno slalom che si annuncia senza ombra di dubbio imprevedibile e elettrizzante, con tantissimi pretendenti al podio e al successo.

La prima manche prenderà il via alle ore 10.15, mentre la seconda e decisiva prenderà il via alle ore 13.15. La grande domanda però sarà solamente una: chi vincerà a Wengen? La domanda potrebbe valere per ogni gara, certo, ma tra i rapid gate in questa stagione l’imprevedibilità regna sovrana. È sufficiente pensare che al comando della coppa di specialità c’è Manuel Feller, uno che solitamente non ha fatto della continuità il suo forte.

In stagione è stata l’Austria a dominare la scena. 3 gare tra i pali stretti ed altrettante vittorie. Manuel Feller a Gurgl (in un podio tutto dominato dal Wunderteam), quindi Marco Schwarz a Madonna di Campiglio, quindi di nuovo Manuel Feller ad Adeldoden, con Dominik Raschner terzo). In poche parole su 9 podi complessivi in slalom in questa annata, ben 6 sono austriaci.

L’Austria (che ha perso Marco Schwarz per infortunio) proverà a proseguire nel suo percorso netto. La prima rivale sarà la Norvegia, con Timon Haugan, Atle Lie McGrath e un Henrik Kristoffersen a caccia di rivincite, quindi il britannico Dave Ryding, il francese Clement Noel e, non ultimo, lo svizzero Daniel Yule. In casa Italia c’è bisogno di una scossa da parte di Alex Vinatzer, mentre Tommaso Sala (settimo ad Adelboden) proverà a ripartire dalla splendida prima manche mesa in scena sulla Chuenisbärgli).

Foto: FISI Pentaphoto

