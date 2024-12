Pagelle slalom Val d’Isere 2024: Kristoffersen vecchia maniera, super Kastlunger, ok Vinatzer

PAGELLE SLALOM VAL D’ISERE 2024

Henrik Kristoffersen 10: alla vecchia maniera il norvegese. Una prima manche che era stata ottima, ma non perfetta, seguita da una seconda manche affrontata con grinta e determinazione, con la fame del campione che vuole la vittoria e vuole approfittare al meglio dell’assenza di Noel. Una manche con la quale ha messo una pressione incredibile sulle spalle del giovane Amiez che non a caso è uscito dopo poche porte.

Steven Amiez 7: non può meritare una valutazione negativa. Il suo stato di forma è straordinario, la sua crescita è indiscutibile e la prima manche di oggi lo testimonia a tutti gli effetti. Subisce la pressione di partire per ultimo nella seconda manche, ma il grandissimo risultato è questione solo di tempo visto il quarto posto di Gurgl, il sesto di Levi e la prima manche odierna.

Atle Lie McGrath 9: conferma il suo buonissimo inizio di stagione con un’ottima seconda posizione recuperando tre piazze dopo la prima manche. Non ha mezze misure: o sbaglia gara e arriva nelle retrovie, oppure è sempre tra i migliori e in lotta per la vittoria. Proprio il successo gli manca in questi primi mesi, ma non sembra essere distante.

Loic Meillard 8.5: all’elvetico di certo non manca la costanza. Tre slalom in questa stagione: due terzi posti e un quinto posto. Oggi interpreta bene la seconda manche, prendendosi i giusti rischi e gestendo l’ampio vantaggio su Pinheiro Braathen, anticipandolo di quei sei centesimi che bastano per prendersi il podio.

Lucas Pinheiro Braathen 8: che reazione dopo il pessimo gigante di ieri! Una brutta prima manche, alcune difficoltà nell’entrare in palla, poi una seconda manche tutta all’attacco sfruttando il pettorale numero 5 e recuperando 22 posizioni, arrivando a un passo dal podio.

Tobias Kastlunger 9: evidentemente ‘La face de Bellevarde’ è proprio la sua pista. Nel 2022 era arrivato il suo risultato migliore in Coppa del Mondo con un decimo posto, oggi si supera e arriva addirittura settimo con un’eccezionale seconda manche nella quale recupera la bellezza di 22 posizioni. Che dire se non chapeau? Ora per il 25enne marebbano arrivano l’Alta Badia e Campiglio: alcune tappe che gli potrebbero regalare davvero un’altra dimensione.

Alex Vinatzer 7: in queste condizioni di forma difficilmente potevamo chiedergli di più. Un atteggiamento accorto e più saggio dal punto di vista tattico e una buona seconda manche che gli consente di prendersi punti e una top 10 preziosa per la fiducia.

Stefano Gross 6.5: la seconda qualificazione in tre slalom e a 38 anni questa diciassettesima posizione è sicuramente un segnale positivo. Vedremo cosa potrà regalargli questo finale di carriera, qualcosa di diverso e interessante nella sciata dal punto di vista tecnico oggi si è visto.

Linus Strasser 5: non era stato brillantissimo nella prima manche e inforca dopo pochissime porte nella seconda. Una giornata non eccelsa per il tedesco.