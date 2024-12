Sci alpino, Saccardi e Maurberger vicini al podio nello slalom di Coppa Europa a Pozza di Fassa

Prima vittoria in carriera per Gustav Wissting in Coppa Europa. Lo svedese trionfa nello slalom di Pozza di Fassa, risalendo di due posizioni rispetto alla prima manche. Alle sue spalle in seconda posizione a pari merito ad 83 centesimi si sono piazzati il norvegese Oscar Andreas Sandvik ed il finlandese Jesper Pohjolainen, che era in testa a metà gara.

Scende di due posizioni Tommaso Saccardi rispetto alla prima manche e conclude al quarto posto ad 1.13 dalla vetta. Alle sue spalle un ottimo Simon Maurberger (+1.23), bravissimo a rimontare otto posizioni nella seconda manche. Sesto e settimo gli svizzeri Noel Von Gruenigen (+1.74) e Joel Luetolf (+1.81).

Ottavo posto per il norvegese Hans Grahl-Madsen (+1.84), che ha preceduto lo svizzero Lenz Haechler (+1.93). Completa la Top-10 l’austriaco Ralph Seidler (+2.16), che rimonta undici posizioni.

A punti per l’Italia ci vanno anche Corrado Barbera (18°, +2.68), Edoardo Saracco (20°, +2.92) ed Alessandro Pizio (28°, +4.70).

Nella classifica di specialità comanda il norvegese Sandvik (260 punti) davanti proprio a Wissting (249) e a Saccardi (222). Sandvik è in testa anche a quella generale con 300 punti, precedendo l’austriaco Hacker (280) e lo svizzero Haechler (268).