Sci alpino, Vinatzer: “La tibia mi fa male, ma ho preso fiducia”. Kastlunger: “Volevo sfruttare l’occasione”

Bilancio abbastanza positivo in chiave azzurra al termine dello slalom speciale maschile della Val d’Isere, in occasione della quinta tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. L’Italia, dopo un pessimo avvio di stagione tra i pali stretti, è salita di colpi sulle nevi francesi piazzando due atleti in top10 ed un terzo a ridosso dei primi 15.

Rimonta straordinaria per Tobias Kastlunger, da 29° a 7°: “Stamattina ero abbastanza teso. Questa è una pista particolare per me, perché a Val d’Isere ottenni la prima qualifica e la prima top10 in Coppa del mondo. Nella prima manche sono uscito dal cancelletto con troppo nervosismo, è un aspetto su cui sto lavorando. Nella seconda ho pensato solo a sfruttare l’occasione, per dare tutto ciò che avevo ed è andata bene. Sto migliorando, c’è un po’ di lavoro da fare come sempre ma sono ancora abbastanza giovane“, il suo commento al sito federale.

Bel recupero anche di Alex Vinatzer, da 17° a 10°: “Nella seconda manche volevo attaccare, purtroppo mi mancava un po’ la fluidità perché negli ultimi giorni non sono riuscito a sciare tanto, però ho preso fiducia in vista delle gare in Alta Badia. Fino a giovedì devo un po’ curare la tibia che mi fa male, credo che tra qualche giorno riuscirò a sciare normalmente e pensare solamente alla mia prestazione in pista“.

Buona prestazione anche di Stefano Gross, risalito dalla 25ma alla 17ma piazza: “È stata una prima manche abbastanza buona viste le condizioni, anche se nella parte finale non sono riuscito a fare bene come nella parte alta. Sono molto dispiaciuto per la seconda manche, già alla seconda porta sono scivolato con il piede sbagliato e da lì non ho più trovato il giusto feeling“.