Perugia-Milano oggi in tv, semifinale Coppa Italia volley 2024: orario, programma in chiaro, streaming

Oggi sabato 27 gennaio (ore 18.30) si gioca Perugia-Milano, semifinale della Coppa Italia 2024 di volley maschile. Alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (in provincia di Bologna) si preannuncia grande spettacolo con gli atti conclusivi della prestigiosa manifestazione, che metterà in palio il secondo trofeo stagionale nel Bel Paese. Ad aprire il programma sarà il confronto tra Trento e Monza alle ore 16.00, mentre alle ore 18.30 ci sarà spazio per lo scontro diretto tra la corazzata umbra e i meneghini.

Perugia si presenterà con tutti i favori del pronostico, ma la seconda forza della Superlega non dovrà assolutamente sottovalutare Milano, che ai quarti di finale è riuscita a eliminare Piacenza, detentrice del trofeo. I Block Devils si faranno trascinare dal regista Simone Giannelli, dagli attaccanti Oleh Plotnytskyi, Wassim Ben Tara e Kamil Semeniuk, dai centrali Roberto Russo e Sebastian Solé. Milano punterà sulla qualità di Yuki Ishikawa, Ferre Reggers e Matey Kaziyski sotto la guida del palleggiatore Paolo Porro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Perugia-Milano, semifinale della Coppa Italia 2024 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD, gratis e in chiaro; in diretta streaming su Rai Play (gratis) e Volleyball World Tv (per gli abbonati); in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PERUGIA-MILANO VOLLEY OGGI

Sabato 27 gennaio

Ore 18.30 Sir Susa Vim Perugia vs Allianz Milano – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA PERUGIA-MILANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: LiveMedia/Roberto Tommasini