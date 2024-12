Volley, Perugia batte Piacenza al tie-break: undici vittorie di fila! Milano vince, Monza ko

Oggi pomeriggio si sono giocate tre partite valide per l’undicesima giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Si è concluso il girone d’andata e si è così delineato il tabellone della Coppa Italia a cui si sono qualificate le prime otto classificate: quarti di finale nel weekend del 28-29 dicembre sul campo delle quattro meglio piazzate, le quattro vincitrici accederanno alla Final Four in programma il 25-26 gennaio alla Unipol Arena di Bologna.

Perugia ha sconfitto Piacenza per 3-2, riuscendo a imporsi al tie-break di fronte al proprio pubblico dopo essere stata in vantaggio per 2-0 e aver subito la rimonta. I Campioni d’Italia conservano così la propria imbattibilità con undici successi all’attivo e trenta punti, tre lunghezze di vantaggio su Trento e sette su Civitanova (dolomitici e marchigiani sono in Brasile, dove martedì inizierà il Mondiale per Club). I Lupi restano invece in quinta posizione (rispetto a Verona hanno un peggior quoziente set), ormai a nove punti di distacco dalla vetta.

Il regista Simone Giannelli (7 punti, 4 muri, 2 ace) è riuscito a mandare in doppia cifra l’opposto Wassim Ben Tara (13) e gli schiacciatori Oleh Plotnytskyi (16), Kamil Semeniuk (13) e Yuki Ishikawa (12). Agli emiliani non sono bastati il bomber Alessandro Bovolenta, che ha rilevato Yuri Romanò nel corso del secondo set e ha messo a segno 18 punti, spalleggiato dal martello Stephen Maar (16), sette punti a testa per i centrali Gianluca Galassi e Robertlandy Simon.

Cisterna ha sconfitto Monza per 3-1, riuscendo ad annullare tre set-point nella quarta frazione e a chiudere i conti senza farsi trascinare al tie-break. Prova di spessore da parte di Jordi Ramon (20 punti), Theo Faure (17) ed Efe Bayram (16), mentre Monza non sono bastati Arthur Szwarc (13), Ivan Zaytsev (12) e Luka Marttila (12). Milano ha espugnato il campo di Modena per 3-1 e ha così chiuso il girone d’andata al sesto posto, mentre i Canarini terminano in ottava piazza. In spolvero Ferre Reggers (18 punti), Matey Kaziyski (16) e Yacine Louati (14) contro gli emiliani di Paul Buchegger (18) e Tommaso Rinaldi (13).

RISULTATI SUPERLEGA VOLLEY OGGI

Sir Susa Vim Perugia vs Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-2 (25-19; 25-23; 22-25; 17-25; 15-9)

Cisterna Volley vs Mint Vero Volley Monza 3-1 (25-20; 21-25; 25-21; 30-28)

Valsa Group Modena vs Allianz Milano 1-3 (20-25; 18-25; 25-21; 20-25)

CLASSIFICA SUPERLEGA VOLLEY

Perugia 30 punti, Trento 27, Civitanova 23, Verona 21, Piacenza 21, Milano 18, Cisterna 15, Modena 14, Padova 10, Taranto 10, Monza 7, Grottazzolina 2.