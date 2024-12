Tabellone Coppa Italia volley 2025: calendario, programma, orari, tv e streaming. Incroci e accoppiamenti dai quarti alla finale

Al termine del girone d’andata di SuperLega si è delineato il tabellone della Coppa Italia 2025 di volley maschile. Le migliori otto squadre del campionato hanno staccato il biglietto per la competizione, che si articolerà in questo modo: i quarti di finale si disputeranno il 28 e il 29 dicembre in case delle migliori quattro classificate, mentre la Final Four avrà luogo nel weekend del 25-26 gennaio alla Unipol Arena di Bologna.

Perugia ha vinto le prime undici partite e ha conquistato il primo posto da imbattuta, meritandosi l’incrocio con Modena. I Campioni d’Italia partiranno con i favori del pronostico per guadagnarsi la semifinale contro la vincente del confronto tra Verona e Piacenza (gli scaligeri hanno concluso in quarta posizione per un quoziente set migliore nei confronti degli emiliani).

Trento ha concluso in seconda posizione con un distacco di tre punti dalla vetta e si è così guadagnata il testa a testa con la settima forza del campionato, ovvero Cisterna. I dolomitici saranno ampiamente favoriti e punteranno a raggiungere la semifinale, dove potrebbero incrociare Civitanova: la Lube ha terminato in terza piazza ed è attesa da Milano in un incrocio molto avvincente.

Le quattro vincitrici dei quarti di finale si qualificheranno alla Final Four, che andrà in scena alla Unipol Arena di Bologna nel weekend del 25-26 gennaio. Di seguito il tabellone, il calendario completo, il programma dettagliato, il palinsesto tv e streaming della Coppa Italia 2025 di volley maschile.

TABELLONE COPPA ITALIA VOLLEY 2025

[1] Perugia vs [8] Modena

[4] Verona vs [5] Piacenza

[2] Trento vs [7] Cisterna

[3] Civitanova vs [6] Milano

CALENDARIO COPPA ITALIA VOLLEY 2025: PROGRAMMA E ORARI

QUARTI DI FINALE:

Sabato 28 e domenica 29 dicembre

Quarti di finale, programma dettagliato da definire. Si gioca in casa delle quattro meglio piazzate in campionato.

SEMIFINALI:

Sabato 25 gennaio

Ore 16.15 Semifinale 1

Ore 18.30 Semifinale 2

FINALE:

Domenica 26 gennaio

Ore 15.15 Finale Coppa Italia 2025

COPPA ITALIA VOLLEY 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Semifinali e finale saranno trasmesse in diretta tv sui canali della Rai.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming, per gli abbonati, su VBTV