LIVE Perugia-Milano, Coppa Italia volley 2024 in DIRETTA: seconda semifinale in tempo reale

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda semifinale della Coppa Italia Maschile maschile di pallavolo in programma all’Unipol Arena di Bologna tra la Sir Susa Vim Perugia e l’Allianz Milano. Si sfidano la seconda e la quinta forza della Superlega per il secondo posto in finale. Milano ha disputato nella storia solo due finali, perdendole entrambe nel 1991 e nel 1992, mentre Perugia va a caccia della settima presenza in finale e del quarto successo in questa manifestazione.

Si affrontano la Sir Susa Vim Perugia e l’Allianz Milano. Perugia va a caccia del terzo trofeo stagionale dopo aver trionfato in Supercoppa Italiana e al Mondiale per Club, mentre Milano è alla seconda semifinale consecutiva. La squadra di Lorenzetti è seconda in classifica in Superlega, arriva da cinque successi consecutivi e l’ultima sconfitta in campionato è arrivata proprio contro l’Allianz Milano tra le mura amiche a Santo Stefano, quindi dente ancora più avvelenato per gli umbri che avranno ancora in campo Plotnytskyi al posto dell’acciaccato Leon.

Milano, invece, è abituata alle sorprese nella partita secca. Dieci giorni fa, però, la squadra di Piazza è uscita dalla Cev Cup per mano del Warta Zawiercie, in campionato, dopo una partenza stentata, ha risalito la china fino a raggiungere il quinto posto e oggi scende in campo senza nulla da perdere come nella sfida diretta di Perugia in campionato, che qualche tarlo mentale potrebbe averlo lasciato agli umbri.

