Volley, i migliori italiani della 11ma giornata di Superlega. Bovolenta, Lanza e Rinaldi, la forza degli sconfitti

I MIGLIORI ITALIANI DELLA 11ª GIORNATA DI SUPERLEGA

SIMONE GIANNELLI: Momento magico dell’alzatore umbro che gestisce bene anche il momento di difficoltà dei suoi e non perde mai la tramontana guidando Perugia alla undicesima vittoria in campionato, la sedicesima in stagione. Arrivano anche 7 punti con 4 muri e 2 ace.

ALESSANDRO BOVOLENTA: Si fa trovare pronto il secondo opposto di Piacenza che entra con gli emiliani sotto 0-2 e quasi rassegnati, ravviva gli animi e si rende protagonista della super rimonta che vale un prezioso punto in casa della capolista. Chiude con 18 punti, il 59% in attacco e un muro.

LORENZO CORTESIA: Fare il centrale a Verona non è sempre soddisfacente ma contro Taranto il centrale azzurro mette a segno il 100% degli attacchi chiudendo con 9 punti in tre set, di cui 2 muri e un ace.

FILIPPO LANZA: Non basta la bella prova dell’ex schiacciatore azzurro ad evitare la sconfitta a Taranto. Chiude con il 56% in attacco, il 50% in ricezione, 15 punti complessivi di cui un ace.

TOMMASO RINALDI: Prova a cambiare l’inerzia della partita e in parte ci riesce, non riesce ad evitare la sconfitta di Modena contro Milano, nonostante i suoi 13 punti in poco più di due set, il 57% in attacco, il 54% in ricezione, i 4 ace e un muro.

DOMENICO PACE: Altro super match del libero di Cisterna che mantiene uno standard prestativo elevatissimo e mette la firma nella vittoria dei laziali contro Monza. Tanta difesa e il 56% in ricezione.