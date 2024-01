LIVE Trento-Monza, Coppa Italia volley 2024 in DIRETTA: prima semifinale in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Itas Trentino e Mint Vero Volley Monza, prima semifinale della Del Monte Coppa Italia 2024. La final four della coppa nazionale si apre con i campioni d’Italia in campo: Trento. Gli avversari della formazione dolomitica saranno i brianzoli di Monza, al momento quinti in SuperLega.

L’Itas Trentino ha iniziato alla grande la propria stagione, centrando agilmente la qualificazione ai quarti di finale della Champions League 2023/2024 e dominando nel campionato italiano. I campioni in carica hanno iniziato la difesa del titolo ottenendo 15 vittorie in 16 incontri, cedendo solamente a Modena lo scorso dicembre. Nell’ultima partita giocata Trento ha dato ottimi segnali contro Milano, vincendo senza perdere alcun set.

Monza è reduce da una sconfitta in SuperLega per mano di Verona: i brianzoli hanno vanificato un vantaggio di 2-0, perdendo al tie-break. La formazione lombarda è giunta a sorpresa fino alle semifinali di Coppa Italia, battendo la più quotata Lube Civitanova. Nella sfida dello scorso 3 gennaio la formazione di Massimo Eccheli ha riscritto la storia del club, centrando il primo accesso nella storia tra le ultime 4 di questo torneo.

Nella sfida in campionato dello scorso 19 novembre Trento ha sconfitto Monza per 3-1, sfruttando al meglio il fattore casa. L’incontro avrà inizio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO) alle 16.00 e sarà visibile su Rai Sport e su Rai Play. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Itas Trentino-Mint Vero Vollwy Monza, prima semifinale della Coppa Italia 2024, a partire dalle 16.00 circa, con aggiornamento minuto dopo minuto. Buon divertimento!

Foto: IpaSport