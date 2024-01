Pallanuoto femminile, le convocate dell’Italia per il raduno in vista dei Mondiali

Riparte subito il Setterosa, che si prepara ai Mondiali di Doha, in Qatar, in programma dal 4 al 16 febbraio: le azzurre si ritroveranno domani, venerdì 19 gennaio, al Centro Federale di Ostia, dove si alleneranno fino a mercoledì 24, quando si sposteranno a Parigi per un common training con la Francia, previsto fino a sabato 27.

Il CT della Nazionale italiana di pallanuoto femminile, Carlo Silipo, ha convocato 18 giocatrici per il raduno, allargando il gruppo delle 15 presenti agli Europei. Nello staff tecnico ci saranno anche gli assistenti tecnici Mino Di Cecca ed Elena Gigli, il preparatore atletico Valerio Viero, la fisioterapista Nicoletta Giuffrida ed i medici Virginia Desiderio, Simona Giardina e Beatrice Berti.

L’elenco delle convocate: Silvia Avegno (Matarò), Sofia Giustini (Sabadel), Lucrezia Cergol e Sara Cordovani (Pallanuoto Trieste), Roberta Bianconi (Fiamme Oro/Rapallo Pallanuoto), Caterina Banchelli, Giuditta Galardi, Domitilla Picozzi, Agnese Cocchiere e Olimpia Sesena (SIS Roma), Valeria Palmieri, Claudia Marletta, Giulia Viacava, Chiara Tabani, Aurora Condorelli, Dafne Bettini, Veronica Gant e Morena Leone (L’Ekipe Orizzonte).

Foto: Andrea Masini/DBM