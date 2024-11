Pallanuoto femminile, le convocate del Setterosa per il primo raduno del nuovo quadriennio olimpico

Inizia il nuovo quadriennio olimpico anche per il Setterosa: la Nazionale italiana di pallanuoto femminile, guidata dal CT Carlo Silipo, si ritroverà Centro Federale del Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia da domenica 8 a venerdì 13 dicembre. Sono 23 le azzurre inserite nell’elenco diramato dal commissario tecnico.

Al sito federale presenta così il primo appuntamento del nuovo ciclo olimpico il CT Carlo Silipo: “Iniziamo questo raduno con 23 ragazze, mancherà per ora soltanto Sofia Giustini, perché il 16 ha una partita di campionato in Spagna, quindi sarebbe stato inutile farla venire e poi ripartire subito. Il raduno servirà anche a preparare l’impegno che avremo a metà gennaio in World Cup ad Alessandropoli. Inizia un nuovo ciclo, dove dobbiamo rinnovare e valutare anche forze nuove, la maggior parte delle ragazze convocate comunque già sono passate almeno per una volta con la prima squadra“.

Sul lavoro tecnico in programma: “Dobbiamo cercare di cambiare metodo di gioco e, dove ci sarà bisogno, avere più di movimento, e quindi anche freschezza fisica, combinata ad entusiasmo, perché è importante stabilire sempre il concetto di base che la Nazionale deve essere un’esperienza piacevole, motivo d’orgoglio per sé e per il proprio club di appartenenza, e la si deve vivere con entusiasmo. Penso che questa squadra possa nel tempo esprimere una buona pallanuoto e possa sicuramente avere grandi margini di crescita. Detto ciò, le ragazze che hanno partecipato fino ad ora e che adesso non ci sono sono state avvertite, chiedendo loro la disponibilità a rientrare eventualmente più avanti nel tempo. Le porte non sono chiuse per nessuna, e rimangono sempre aperte, perché chi entra in Nazionale deve comunque meritare di poterci giocare“.

LE CONVOCATE DELL’ITALIA

Emma De March, Lucrezia Lys Cergol, Sara Cordovani, Veronica Gant (Pallanuoto Trieste), Olimpia Sesena, Lavinia Papi, Sara Carosi, Agnese Cocchiere, Chiara Ranalli (SIS Roma), Dafne Bettini, Giuseppina Aurora Condorelli, Morena Leone, Gaia Gagliardi, Marta Giuffrida (L’Ekipe Orizzonte), Paola Di Maria, Helga Maria Santapaola (Rapallo PN), Emma Bacelle e Beatrice Cassarà (Plebiscito Padova), Cristina Malluzzo e Vittoria Santoro (Cosenza Pallanuoto), Vittoria Sbruzzi (Brizz Nuoto), Gaia Acerbotti (SS Lazio), Bianca Maria Rosta (Agn Energia Bogliasco).

Staff: CT Carlo Silipo, assistenti tecnici Cosimino Di Cecca e Marco Manzetti, team manager Elena Gigli, preparatore atletico Massimiliano Fabbrucci, fisioterapista Federica Ancidei, medico Pietro Jansiti, medico per i test Beatrice Berti, nutrizionista Giovanni De Francesco.