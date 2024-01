Pallanuoto femminile, chi affronterà l’Italia ai Mondiali per gli ultimi 2 pass olimpici: il girone del Setterosa

Al termine degli Europei di pallanuoto femminile sono diventati ufficiali i verdetti della rassegna continentale: la Grecia ha staccato il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, mentre sono state rese note le ultime tre qualificate ai Mondiali di Doha, in Qatar (4-16 febbraio). Ad ottenere il biglietto per il torneo iridato sono state la Grecia, terza, la Francia, sesta, e la Gran Bretagna, settima. Completati dunque i raggruppamenti dei Mondiali: la Grecia e la Francia giocheranno nel Girone B con Spagna e Cina, la Gran Bretagna nel Girone D con Italia, Sudafrica e Canada.

Nel torneo iridato saranno in palio gli ultimi due pass per le Olimpiadi di Parigi 2024: al momento, infatti, sono otto i Paesi già qualificati, ovvero Francia, Paesi Bassi, Spagna, Australia, Cina, Stati Uniti, Sudafrica e Grecia. Tutte le selezioni appena citate saranno presenti ai Mondiali di Doha: in Qatar saranno dunque otto le Nazionali in corsa per i due pass a disposizione, ovvero Italia, Ungheria, Kazakistan, Singapore, Canada, Brasile, Nuova Zelanda e Gran Bretagna.

GIRONI MONDIALI PALLANUOTO FEMMINILE 2024

Mondiali Doha (Qatar), 4-16 febbraio 2024

Girone A: Brasile, Stati Uniti, Kazakistan, Paesi Bassi.

Girone B: Spagna, Grecia, Cina, Francia.

Girone C: Singapore, Ungheria, Australia, Nuova Zelanda.

Girone D: Italia, Sudafrica, Gran Bretagna, Canada.

In grassetto le squadre che saranno in lotta ai Mondiali per i due pass olimpici. In corsivo le squadre qualificate ai Mondiali attraverso gli Europei.

Foto: Andrea Masini/DBM

Leggi tutte le notizie di Olimpiadi su OA Sport...