Pallanuoto femminile, Italia-Canada 10-5. Il Setterosa giocherà per il 5° posto alle Olimpiadi

L’Italia giocherà per il quinto posto nel torneo di pallanuoto femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024: il Setterosa supera il Canada per 10-5 ed affronterà la vincente di Grecia-Ungheria. Nordamericane in finale per la settima posizione contro la perdente della medesima sfida.

Equilibrio nel primo quarto, con Palmieri che porta in vantaggio le azzurre e McDowell che pareggia a 24″dal termine, siglando l’1-1. Strappo dell’Italia nella seconda frazione, con le azzurre, oggi guidate in panchina da Di Cecca, che tornano in vantaggio con Bianconi, subiscono il pareggio di Crevier, ma poi operano il break grazie alle reti di Bianconi, Avegno e Giustini per il 5-2 a metà gara.

Il Canada si scuote nel terzo periodo, e ricuce lo strappo con le marcature di Wright, Paul e Lemay-Lavoie, ma il Setterosa rimette la testa davanti con la reta di Marletta per il 6-5. Ultimo quarto a senso unico, nonostante le espulsioni per raggiunto limite di falli in rapida successione di Bianconi e Giustini: il Setterosa dilaga con le reti di Picozzi, Bettini, Marletta e Tabani, che griffano il 10-5 finale.

TABELLINO

Italia-Canada 10-5

Italia: Condorelli, Tabani 1, Galardi, Avegno 1, Giustini 1, Bettini 1, Picozzi 1 (rig.), Bianconi 2, Palmieri 1, Marletta 2, Cocchiere, Viacava, Banchelli. All. Di Cecca.

Canada: Gaudreault , Lekness, Crevier 1, Wright 1 (rig.), Mimides, McDowell 1, Bakoc, Lemay-Lavoie 1, McKelvey, Browne, Paul 1, La Roche, Vulpisi. All. Paradelo.

Arbitri: Mc Call (Stati Uniti) e Kurosaki (Giappone).

Note: parziali 1-1, 4-1, 1-3, 4-0. Uscite per limite di falli nel quarto tempo Bianconi a 1’04” e Giustini a 1’36”. Superiorità numeriche: Italia 3/7 e Canada 1/12 + un rigore. Condorelli subentra a Banchelli a 6’21” del quarto tempo.