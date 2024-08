Pallanuoto femminile, anche il Setterosa cede ai rigori all’Ungheria: Italia sesta alle Olimpiadi

Così come accaduto al Settebello, anche il Setterosa cede ai tiri di rigore all’Ungheria, con le magiare che si impongono per 15-12, dopo l’11-11 nei tempi regolamentari, nella finale per il quinto posto nel torneo di pallanuoto femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024, con l’Italia che quindi chiude sesta.

Difese allegre nella prima metà di gara: nel primo quarto si assiste ad un continuo botta e risposta tra le due squadre. Vantaggio azzurro con Bianconi, pari di Keszthelyi, rete di Palmieri ed ancora pari di Garda. Primo vantaggio magiaro con Rybanska, ma Cocchiere firma il 3-3.

Non cambia lo spartito nel secondo periodo: break magiaro con Farago e Kurucz-Gurisatti, Bianconi accorcia ma Mahieu restituisce il +2 alle magiare. Accorcia Marletta, ma Kurucz-Gurisatti va ancora in gol. Viacava e Galardi in meno di un minuto comano il gap, ma Valyi a 6″ dalla sirena firma la rete dell’8-7 a metà gara.

Alla ripresa delle ostilità l’Italia alza le barricate in difesa e colpisce in attacco: Avegno pareggia, poi Marletta porta di nuovo in vantaggio le azzurre sull’8-9. Nell’ultimo quarto Marletta dà il break alle azzurre, Keszthelyi accorcia, ma Bianconi riporta sul +2 le azzurre. In meno di 40″, però Kurucz-Gurisatti accorcia e Garda pareggia sull’11-11.

Si va ai tiri di rigore e dai 5 metri tirano per prime le magiare, che segnano tutte, mentre l’Italia inizia male, con Marletta e Tabani che si fanno parare le loro conclusioni. Palmieri tiene in vita il Setterosa, ma la rete di Kurucz-Gurisatti, dopo quelle di Keszthelyi, Garda e Szilagyi, spegne le speranze di rimonta del Setterosa, che cede all’Ungheria per 15-12 e chiude le Olimpiadi al sesto posto.