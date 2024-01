Pallanuoto femminile, le convocate dell’Italia per i Mondiali di Doha: rientra Agnese Cocchiere

Carlo Silipo, CT dell’Italia della pallanuoto femminile, in vista dei Mondiali di Doha, in Qatar (4-16 febbraio), si affida per 14/15 al gruppo giunto quarto agli Europei: nella rassegna iridata saranno in palio gli ultimi due pass per i Giochi Olimpici.

Il Setterosa è stato sorteggiato nel Gruppo D ed affronterà Canada, Sudafrica e Gran Bretagna: l’unica variazione rispetto all’elenco delle convocate riguarda il ritorno in rosa di Agnese Cocchiere, che ha superato l’infortunio alla mano ed andrà a sostituire Sara Cordovani.

Nel torneo iridato saranno in palio gli ultimi due pass per le Olimpiadi di Parigi 2024: al momento, infatti, sono otto i Paesi già qualificati, ovvero Francia, Paesi Bassi, Spagna, Australia, Cina, Stati Uniti, Sudafrica e Grecia.

Tutte le selezioni appena citate saranno presenti ai Mondiali di Doha: in Qatar saranno dunque otto le Nazionali in corsa per i due pass a disposizione, ovvero Italia, Ungheria, Kazakistan, Singapore, Canada, Brasile, Nuova Zelanda e Gran Bretagna.

LE CONVOCATE DELL’ITALIA

Silvia Avegno, Sofia Giustini, Lucrezia Cergol, Roberta Bianconi, Caterina Banchelli, Giuditta Galardi, Domitilla Picozzi, Agnese Cocchiere, Valeria Palmieri, Claudia Marletta, Giulia Viacava, Chiara Tabani, Aurora Condorelli, Dafne Bettini, Veronica Gant.

IL CALENDARIO DELL’ITALIA

Mondiali Doha (Qatar), 4-16 febbraio 2024

Girone D: Italia, Sudafrica, Gran Bretagna, Canada.

Domenica 4 febbraio

17.00 Gran Bretagna-Italia

Martedì 6 febbraio

15.30 Italia-Sudafrica

Giovedì 8 febbraio

10.00 Italia-Canada

Foto: Andrea Masini / DBM