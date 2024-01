Pallanuoto femminile, il Setterosa apre con una vittoria su Israele senza convincere del tutto

Inizia con una netta vittoria ad Eindhoven, nei Paesi Bassi, il cammino negli Europei 2024 di pallanuoto femminile dell’Italia: il Setterosa, inserito nel Girone B, liquida Israele all’esordio con lo score di 20-11, conquistando i primi tre punti della competizione. Poker di capitan Palmieri, triplette per Marletta e Picozzi. Bene le azzurre in fase offensiva, troppe concessioni, invece, in fase difensiva.

Il Setterosa, oggi con Mino Di Cecca in panchina a causa della squalifica del CT Carlo Silipo, inizia molto bene e trova subito il primo break, andando sul 3-0 in meno di 3′ con le reti di Palmieri, Bianconi e Picozzi. Piccolo passaggio a vuoto dell’Italia, con Israele che si riporta sul 2-3 poco dopo metà frazione. Giustini, Avegno e Bianconi rimettono le giuste distanze con le israeliane firmando le reti che valgono il 6-2 dopo il primo quarto.

Nella seconda frazione in meno di tre minuti l’Italia vola via con le marcature di Picozzi, Bettini, Palmieri e Marletta, che spingono il Setterosa sul 10-2. Israele pone fine al parziale di 8-0 delle azzurre, ma Cergol, Palmieri e Giustini allargano ulteriormente il gap con le israeliane, che segnano a pochi secondi dalla sirena la rete che vale il 13-4 a metà gara.

Ritmi blandi nella seconda parte della sfida, con il Setterosa visibilmente rilassato a punteggio ampiamente acquisito. Israele apre le marcature della terza frazione, poi Palmieri, Marletta, Cergol ed Avegno (marcature inframmezzate dal momentaneo 6-15 israeliano) tornano a rimpinguare il tabellino azzurro, giungendo all’ultimo intervallo sul 17-6.

Nell’ultimo quarto il Setterosa va al piccolo trotto, ed Israele ne approfitta piazzando addirittura un break di 3-0. L’Italia si scuote con le marcature di Marletta (su rigore) e Picozzi, ma le israeliane muovono ancora il tabellino. Anche Tabani iscrive a referto il proprio nome col gol del 20-10, ma a fil di sirena Israele, grazie al 5-3 dell’ultimo periodo, fissa lo score sul definitivo 20-11.

TABELLINO

Israele-Italia 11-20

Israele: Katz, Yaacobi 4, Farkash, Bogachenko 2, Kordonskaia 3, Futorian, Strugo 1, Menakerman, Namakshtansky 1, Sasover, Hochberg, Levi, Kakuzin. All. Mavrotas.

Italia: Condorelli, Tabani 1, Galardi, Avegno 2, Giustini 2, Bettini 1, Picozzi 2, Bianconi 2, Palmieri 5, Marletta 3, Cergol 2, Viacava, Banchelli. All. Di Cecca (Silipo squalificato).

Arbitri: Dutilh (Paesi Bassi), Mares (Repubblica Ceca).

Note – Parziali: 2-6, 2-7, 2-4, 5-3. Uscite per limite di falli Bianconi (Italia) a 3’16” del terzo tempo e Futorian (Israele) a 4’59” del quarto. Superiorità numeriche: Israele 3/9 + 2 rigori e Italia 6/11 + 2 rigori. In porta Katz (Israele) e Banchelli (Italia). Kakuzin (Israele) subentra a Katz ad inizio terzo tempo, Condorelli (Italia) subentra a Banchelli a 4’00” del terzo tempo. In tribuna Cordovani e Gant.

Foto: LiveMedia/Luigi Mariani

