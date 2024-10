Calcio, l’Italia liquida Israele per 4-1 ad Udine ed ipoteca i quarti di Nations League

L’Italia ipoteca la qualificazione ai quarti di finale della Nations League 2024-2025 di calcio dopo aver regolato ad Udine, con un sonoro 4-1, Israele nel match della quarta giornata del Gruppo 2 della Lega A: gli azzurri, infatti, a due turni dal termine si portano a quota 10, mantenendo un punto di margine sulla Francia, corsara per 1-2 in Belgio, ma soprattutto portandosi a +6 proprio sui Diavoli Rossi.

Nel primo tempo la prima occasione è per Israele: al 7′ Gloukh conclude fuori da buona posizione. Al quarto d’ora Retegui impegna Glazer, con quest’ultimo che ferma lo stesso azzurro anche al 19′, ripetendosi poi sul corner conseguente, sulla conclusione di Tonali.

Alla mezz’ora Retegui non inquadra lo specchio, ma al 41′ il match si sblocca: penalty per l’Italia per il fallo di Peretz, il VAR conferma la massima punizione, e così sul dischetto va Retegui, che non fallisce e spedisce l’Italia al riposo sull’1-0.

Nella ripresa l’Italia raddoppia subito: al 51′ punizione di Raspadori ed incornata vincente di Di Lorenzo, che si inserisce con un’ottima scelta di tempo e sigla il 2-0. Israele si desta all’improvviso: al 66′ Abu Fani segna direttamente su corner, gli azzurri protestano per una carica sul portiere, ma il VAR conferma la decisione.

L’Italia ha però il merito di trovare in maniera quasi immediata la rete del 3-1: Dimarco imbecca Frattesi, che dal limite fa partire la conclusione vincente che riporta gli azzurri sul doppio vantaggio. Al 79′ Di Lorenzo, infine, chiude la partita con la personale doppietta su assist di Udogie, per il 4-1 che l’Italia amministrerà fino alla fine del match.