Calcio, Luciano Spalletti: “Bisogna ancora fare risultato, c’era la possibilità di fare più gol”

Luciano Spalletti ha commentato a caldo ai microfoni della RAI la vittoria degli azzurri maturata col punteggio di 4-1 nei confronti di Israele nella quarta giornata della Nations League 2024-2025 di calcio: l’Italia è ormai ad un punto dal matematico passaggio ai quarti di finale.

Il CT azzurro sottolinea un aspetto da migliorare, ma fa comunque un plauso agli azzurri: “Non abbiamo concretizzato quello che abbiamo creato in maniera clamorosa. Non era facile trovare gli spazi per andare davanti al portiere, abbiamo creato situazioni importanti“.

Spalletti elogia sia l’attacco che la retroguardia: “Il reparto offensivo ha fatto quello che doveva fare, siamo stati squadra anche oggi: chi è entrato lo ha fatto bene. C’era la possibilità di fare più gol, però va bene così. Ci sta l’errore, siamo stati bravi sulle marcature preventive, non gli abbiamo concesso niente“.

Il tecnico dell’Italia guarda già alle ultime sfide, con la qualificazione ormai ad un passo: “Il gol incassato è perché ci sono anche gli avversari, non è sempre possibile vincere 10-0 le partite. Adesso abbiamo due sfide tostissime, c’è ancora da fare risultato“.