Pallanuoto femminile, Europei 2024: le avversarie dell’Italia per il pass olimpico. Lotta a tre con Ungheria e Grecia?

Francia, Spagna e Paesi Bassi hanno già staccato il pass olimpico e potranno affrontare con maggior tranquillità gli Europei 2024 di pallanuoto femminile, in programma ad Eindhoven, nei Paesi Bassi, che permetteranno alla squadra meglio piazzata tra quelle non ancora qualificate di approdare ai Giochi di Parigi 2024.

Anche il Setterosa va alla ricerca del pass olimpico, ma tra le altre formazioni al via della rassegna continentale, a differenza di quanto visto per il torneo maschile, soltanto due squadre all’interno della prima divisione sulla carta contenderanno il biglietto per Parigi alle azzurre, ovvero Grecia ed Ungheria.

Le differenze sono molto marcate rispetto a tutte le altre formazioni: l’Italia, inserita nel Gruppo B con Israele, Francia e Spagna, innanzitutto ha l’obbligo di centrare il passaggio diretto ai quarti di finale, dove però potrebbe subito arrivare uno scontro diretto con una tra Grecia ed Ungheria.

Qualora le azzurre dovessero arrivare seconde nel raggruppamento, potrebbero infatti incontrare ai quarti la terza del Gruppo A, che comprende Paesi Bassi e, per l’appunto, Grecia ed Ungheria: vincere il girone allora diventa essenziale per il Setterosa, che dovranno a tutti i costi cercare di superare la Spagna.

Ad Eindhoven, infatti, si deciderà la prossima regina del Vecchio Continente: nella Division I, composta dai Gironi A e B, le prime 2 classificate andranno direttamente ai quarti di finale, giocando un match in meno e potendosi concentrare sulla fase calda della manifestazione.

Nei medesimi gironi la terza e la quarta disputeranno gli ottavi di finale contro le prime due dei gruppi della Division II, composta dai Gironi C e D: anche se una tra Grecia ed Ungheria dovesse arrivare terza nel Girone A, non dovrebbe avere problemi a superare il primo ostacolo e poi presentarsi ai quarti di finale.

Foto: LiveMedia/Luigi Mariani

