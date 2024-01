LIVE Tournée 4 Trampolini 2024, Garmisch-Partenkirchen in DIRETTA: si accende la sfida tra Wellinger, Kobayashi e Kraft

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2023/2024 in programma a Garmisch Partenkirchen, in Germania. Prosegue, dopo la bellissima ed emozionante ouverture di Oberstdorf, come da tradizione a Capodanno la 72esima edizione della storica competizione di salto con gli sci. Sono 50 i protagonisti del KO System (scontri diretti) nella prima delle due serie di oggi, con 25 atleti che si qualificheranno alla seconda vincendo gli head-to-head e cinque che eviteranno il taglio grazie ai migliori punteggi tra gli sconfitti.

I favoriti hanno risposto presente rispettando il pronostico della vigilia nella prima tappa della Tournèe. Austriaci e tedeschi avevano dominato la scena nella fase iniziale della stagione e si sono presi due dei tre gradini del podio del primo appuntamento, ma in mezzo si è piazzato Ryoyu Kobayashi che è tra i grandi favoriti della gara odierna e anche della Tournèe. Stefan Kraft, che si era imposto in 5 delle 8 gare disputatesi prima di venerdì, ha confermato l’ottimo stato di forma piazzandosi al terzo posto e resta il favorito per la conquista di una manifestazione sentitissima, da lui già vinta nel 2015. Dovrà però guardarsi dalla concorrenza dei vicini teutonici, con Andreas Wellinger, vincitore della gara di Oberstdorf, e Karl Geiger che ha chiuso al quarto posto ma deve recuperare molti punti per rientrare in gioco.

Già fuori causa il trionfatore dello scorso anno, il norvegese Halvor Egner Granerud, eliminato a Oberstdorf nel KO System, dall’azzurro Breesadola, resta probabilmente il solo Ryoyu Kobayashi a poter insidiare Kraft e Wellinger per la vittoria della Tournèe. Il giapponese è apparso in ottima condizione e gradisce il contesto di Garmisch, per cui potrebbe imprimere un ritmo superiore alla competizione già da oggi. Le eventuali sorprese potrebbero essere rappresentate dal norvegese Marius Lindvik, che è piaciuto non poco nella prima tappa e dallo sloveno Timi Zajc che ha piazzato un secondo salto da urlo venerdì sera o dall’altro sloveno, Anze Lanisek che ieri ha vinto la qualificazione e che può affrontare la gara senza tensioni visto che è lontanissimo nella generale dai primi.

L’Italia del salto con gli sci ha già compiuto un’impresa storica a Oberstdorf perchè dopo quasi 60 anni è riuscita a piazzare ben quattro atleti nella gara, risultato straordinario se si pensa anche solo a qualche stagione fa quando l’Italia era pressochè assente dalle scene mondiali. Giovanni Bresadola e Alex Insam sono riusciti a centrare la zona punti, Andrea Campregher (la grande novità del movimento) e Francesco Cecon sono usciti subito, vittime di accoppiamenti “impossibili” I quattro “moschettieri” azzurri, tutti protagonisti di un’ottima qualificazione ieri, tenteranno di ripetersi oggi su un trampolino dalle caratteristiche diverse da quelle di Oberstdorf. Ancora un po’ di sfortuna negli accoppiamenti per gli azzurri: non male è andata a Bresadola che affronterà l’ucraino Kalinichenko, malissimo è andata a Insam che se la vedrà con il quarto della classifica generale, il tedesco Geiger, Campregher affronterà uno dei favoriti di oggi, il norvegese Lindvik e Cecon, come a Oberstdorf, affronterà l’austriaco Geiger.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2023/2024 in programma a Garmisch Partenkirchen, in Germania: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, salto dopo salto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 14.00. Buon divertimento a tutti.

Foto: LaPresse (AP Photo/Darko Bandic)

