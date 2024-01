Tour de Ski oggi, Sprint Davos 2024: orari 3 gennaio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Il Tour de Ski torna in scena a Davos. Quarta e quinta tappa sono prossime a giungere nello scenario svizzero, con una marca particolarmente serale per quanto riguarda la sprint che apre tutto: la tecnica libera è anche quella di Federico Pellegrino e il luogo è favorevole.

Nella scorsa stagione, peraltro, a Chicco è toccata proprio qui una delle vittorie più belle della sua carriera. Le celebri 11 ore, quelle in cui è passato dallo status di non partecipante a quello di vincitore superando anche Johannes Hoesflot Klaebo, il grande assente di questo Tour de Ski. Sarà comunque tutto da vedere, anche perché senza il dominatore la concorrenza è elevatissima.

Le gare di oggi di Davos del Tour de Ski 2024, saranno visibili in diretta tv su Eurosport 2, Eurosport 1 e RaiSport secondo la programmazione di seguito indicata. La diretta streaming sarà assicurata da RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO TOUR DE SKI 2024 DAVOS OGGI

Mercoledì 3 gennaio

Ore 14:30 Qualificazioni sprint tl – Diretta tv su Eurosport 2

Ore 17:00 Fasi finali sprint tl – Diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport

PROGRAMMA TOUR DE SKI 2024 DAVOS: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 (qualificazioni), Eurosport 1 (finali), RaiSport (finali)

Diretta streaming: Discovery+, eurosport.it, SkyGo, DAZN (integrale), RaiPlay (finail)

Diretta Live testuale: OA Sport

SPRINT DAVOS: ITALIANI IN GARA

UOMINI – Federico Pellegrino 14, Elia Barp 43, Simone Daprà 52, Martino Carollo 56, Giandomenico Salvadori 58, Dietmar Noeckler 66, Paolo Ventura 67

DONNE – Caterina Ganz 7, Nicole Monsorno 34, Federica Sanfilippo 38, Anna Comarella 48

