Daniele Di Stefano ancora sul podio nella Coppa del Mondo di speed skating a Pechino. Lollobrigida squalificata

Calato il sipario sul terzo e ultimo giorno di gare al National Speed Skating Oval di Pechino (Cina), sede del secondo appuntamento della Coppa del Mondo di speed skating. Una giornata in cui abbiamo assistito alle Division A e B dei 500 metri uomini e donne e delle Mass Start maschile e femminile, nonché alle prove a inseguimento sprint di entrambi i generi.

Nella Mass Start maschile, Daniele Di Stefano ha conquistato il secondo podio consecutivo dopo quello di Nagano (Giappone) una settimana fa. Il venticinquenne si è giocato le proprie carte al meglio delle sue possibilità assieme ad Andrea Giovannini e nello sprint finale i due azzurri sono stati preceduti dall’olandese Bart Hoolwerf e dal belga Bart Swings. Hoolwerf comanda la graduatoria di specialità con quest’affermazione, seguito da Di Stefano. Quinto è Giovannini, che nelle prime due apparizioni si è portato a casa due quarti posti.

Nella medesima gara femminile, Francesca Lollobrigida ci ha messo la solita grinta per salire sul podio, ma come era accaduto sette giorni fa in Giappone, è arrivata una quarta piazza ad appena 0.02 dal terzo gradino del podio occupato dalla canadese Valerie Maltais. Tuttavia, l’esito è stato analizzato dai giudici e vi è stata la squalifica dell’azzurra e dell’altra canadese Ivanie Blondin, giunta seconda. Pertanto, alle spalle dell’olandese Marijke Groenewoud, che ha bissato la vittoria a Nagano, troviamo Maltais e la cinese Binyu Yang. Undicesima Laura Peveri.

I 500 metri maschili sono stati ancora una volta territorio di conquista del fenomenale Jordan Stolz. Lo statunitense ha imposto la propria legge, ottenendo il successo con il crono di 34.39. Una progressione impressionante specialmente in uscita dall’ultima curva, che gli ha permesso di precedere l’olandese Jenning De Boo (34.47) e il sudcoreano Jun-Ho Kim (34.67). Nella Division-B di questa prova da segnalare il 13° e 27° posto di David Bosa (35.49) e di Alessio Trentini (37.45).

Nella stessa prova al femminile va rimarcato il secondo posto dell’olandese Suzanne Schulting. La fuoriclasse dello short track (vincitrice di 25 gare nella Coppa del Mondo, sei medaglie olimpiche, 15 mondiali e 25 europee), che da quest’anno ha dato il via all’avventura nel pattinaggio di velocità pista lunga, ha impiegato appena quattro gare prima di conquistare una top-3 prestigiosa, per di più vicinissima al successo. Schulting, infatti, ha siglato il crono di 37.88 ad appena 0.06 dalla vetta occupata dalla polacca Kaja Ziomek-Nogal (37.82). Polonia che ha potuto festeggiare anche il terzo posto di Andżelika Wójcik (37.89). Sesta posizione per Serena Pergher nella Division-B (38.89).

A chiudere il cerchio, i Paesi Bassi hanno dominato anche nelle Team Sprint: nella gara femminile le olandesi hanno prevalso in 1:26.35 davanti alla Polonia (+0.72) e agli USA (+0.73); oranje a segno nella prova a squadre maschile in 1:18.25 a precedere gli Stati Uniti (1:18.50) e la Cina (1:18.61). La Coppa del Mondo di speed skating tornerà dal 24 al 26 gennaio a Calgary (Canada), ci saranno prima gli Europei di Heerenveen (Olanda), previsti dal 10 al 12 gennaio.