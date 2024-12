Daniele Di Stefano conquista il podio nella Mass Start a Pechino. 4° Andrea Giovannini

Daniele Di Stefano si conferma uno dei migliori interpreti della Mass Start in questa primissima parte di stagione dello speed skating. Sul National Speed Skating Oval di Pechino (Cina), sede della seconda tappa della Coppa del Mondo, il pattinatore tricolore è giunto terzo, replicando il podio che aveva ottenuto nella prima apparizione nel massimo circuito internazionale a Nagano (Giappone), dove si era classificato secondo.

Una gara molto tattica in cui gli olandesi, in particolare Jorrit Bergsma, hanno provato a far partire un’azione da lontano, ma i grossi calibri non si sono fatti sorprendere. Il belga Bart Swings è stato il più pronto a chiudere l’eventuale buco e il tutto si è deciso nel più classico arrivo all’ultimo sprint.

Nonostante all’ingresso dell’ultima curva fosse un po’ arretrato, l’altro olandese Bart Hoolwerf è riuscito a prodursi in una progressione incredibile, bruciando tutti all’arrivo, con il crono di 7:48.08. Swings si è dovuto accontentare della piazza d’onore (7:48.11) e Di Stefano, molto abile a divincolarsi nelle fasi concitate, si preso il podio in 7:48.15. Una conferma dunque di quanto avesse già dimostrato in Giappone. Per lui è la terza top-3 in carriera nel massimo circuito.

Un po’ d’amarezza c’è per quanto fatto da Andrea Giovannini. Il detentore della Coppa di specialità era in ottima posizione per prendersi il successo, ma in prossimità dell’arrivo le gambe l’hanno tradito e, come era accaduto a Nagano, si è concretizzato un altro quarto posto. Con questi risultati, Hoolwerf comanda la graduatoria della Mass Start con 108 punti, sei in più di Di Stefano (secondo). Giovannini è quinto con 86 punti.