Calendario Europei speed skating 2024: programma, orari, tv, streaming

Dal 5 al 7 gennaio sull’anello di ghiaccio di Heerenveen (Paesi Bassi) si terranno gli Europei 2024 di speed skating. Nell’ormai consuete sede olandese la rassegna continentale sulle singole distanze animerà la scena e l’Italia, forte degli ottimi risultati ottenuti nelle prime quattro tappe di Coppa del Mondo, vorrà dar conferma del suo stato di salute.

Fari puntati su Davide Ghiotto e Andrea Giovannini, che si sono distinti nelle prove “distance” e nella Mass Start. Il veneto ha dato seguito alla striscia di podi ed è tra i favoriti per il podio nei 5000 metri. Il trentino, invece, nella gara con partenza in linea ha mostrato grande lucidità nella lettura tattica di una prova molto difficile proprio da questo punto di vista.

Entrambi andranno a comporre il terzetto, con Michele Malfatti, del Team Pursuit, tornato nella top-3 del massimo circuito internazionale. Ci sono ottime possibilità per essere da medaglia anche in questa specialità. Sul versante femminile l’interesse maggiore sarà rivolto al ritorno di Francesca Lollobrigida. La campionessa romana, dopo la pausa per maternità, ha ripreso l’attività agonistica con profitto e con curiosità si confronterà con le migliori atlete del Vecchio Continente.

Gli Europei di speed skating a Heerenveen (Paesi Bassi), di scena dal 5 al 7 gennaio, saranno trasmessi in diretta televisiva da RaiSport HD, in streaming su RaiPlay, eurosport.it e Discovery+. OA Sport seguirà il tutto attraverso le consuete DIRETTE LIVE testuali.

CALENDARIO EUROPEI SPEED SKATING 2024

Venerdì 5 gennaio

19:35 Team Sprint donne

19:51 Team Pursuit uomini

20:26 3000m donne

21:30 1000m uomini

Sabato 6 gennaio

14:30 Team Sprint uomini

14:46 500m donne

15:29 5000m uomini

17:03 1500m donne

Domenica 7 gennaio

14:15 Team Pursuit donne

14:37 1500m uomini

15:31 1000m donne

16:19 500m uomini

17:06 Mass Start donne

17:29 Mass Start uomini

PROGRAMMA EUROPEI SPEED SKATING 2024: COME SEGUIRLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD

Diretta streaming: RaiPlay, eurosport.it, Discovery+.

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse

