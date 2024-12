Speed skating, Davide Ghiotto leader dell’Italia a Pechino. Daniele Di Stefano si conferma nella Mass Start

Andato in archivio il secondo appuntamento della Coppa del Mondo di speed skating. Sull’anello di ghiaccio del National Speed Skating Oval di Pechino (Cina), la Nazionale italiana guidata dal Direttore Tecnico, Maurizio Marchetto, andava a caccia di conferme dopo il brillante esordio a Nagano (Giappone).

Ebbene, la compagine tricolore ha terminato la propria esperienza in Asia con altri due podi, firmati da Davide Ghiotto e Daniele Di Stefano. Il campione vicentino sperava di concedere il bis, dopo essersi imposto in Giappone nei 5000 metri, ma in questo caso il norvegese Sander Eitrem si è rivelato superiore, siglando l’ottimo crono di 6:09.48 e precedendo l’azzurro di 0.56. Tuttavia, è la dimostrazione della grande continuità di rendimento del veneto, che così ha portato a 15 i suoi podi nel massimo circuito internazionale.

Molto bene Di Stefano. Il 25enne tricolore prosegue nella propria crescita. Nei 1500 metri della Division-B è arrivato il successo e questo significa che nel prossimo appuntamento di Coppa del Mondo, ovvero dal 24 al 26 gennaio a Calgary (Canada), competerà nella Division-A. Ancor più importante il terzo posto nella Mass Start, che bissa il podio del nostro portacolori a Nagano, dove era giunto secondo. Una prestazione di grande livello e ora il prossimo obiettivo sarà la prima vera affermazione.

Per il resto vanno annotati un altro quarto posto di Andrea Giovannini nella gara con partenza di gruppo e la crescita di condizione di Francesca Lollobrigida. La campionessa romana, tornata ad allenarsi a pieno regime dopo lo stop per maternità, ha ottenuto un buon piazzamento (sesto) nei 3000 metri, a poco meno di un secondo e mezzo dal podio occupato dalla canadese Isabelle Weidemann, e aveva anche conquistato una quarta posizione nella Mass Start, vicinissima alla top-3, ma in questo caso c’è stata una squalifica.

Si è chiusa, dunque, così questa primissima parte di stagione e ci si ritroverà nel 2025 negli Europei di Heerenveen (Paesi Bassi), dove gli azzurri dal 10 al 12 gennaio vorranno farsi valere.