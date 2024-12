LIVE Sci alpino, Terza prova Beaver Creek in DIRETTA: ultima rifinitura per Goggia e Brignone

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza prova cronometrata della discesa libera di Beaver Creek (Stati Uniti) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2024/2025 al femminile.

Ultimi rifinitura in vista della discesa di domani. Nella prova di ieri Sofia Goggia e Federica Brignone hanno concluso rispettivamente al secondo e terzo posto, finendo alle spalle della svizzera Lara Gut-Behrami, che ha dominato la prova, infliggendo distacchi pesanti a tutte le avversarie. Le due azzurre, infatti, sono state le uniche a chiudere sotto il secondo di svantaggio.

Decisamente incoraggiante la prestazione di Goggia, che sembra già essere in ottima condizione in quello che è il suo esordio stagionale. Fari puntati anche su Brignone, che si è confermata in questa due giorni con una prima ed una terza posizione. Tra le fila azzurre fari puntati anche su Laura Pirovano, Marta Bassino ed Elena Curtoni, che fa il suo rientro in Coppa del Mondo proprio in questo fine settimana.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della terza prova cronometrata della discesa libera di Beaver Creek (Stati Uniti) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2024/2025 al femminile. Si parte alle 19.00. Buon divertimento!