Roberta Melesi sorprende in superG: “Una gara completa senza errori, mi godo il momento”

Roberta Melesi è stata la migliore italiana nel secondo superG di Altenmarkt-Zauchensee, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L’azzurra, scesa con il pettorale numero 27 sulla pista austriaca, ha disputato una prova di assoluto spessore tecnico e ha concluso al sesto posto con un ritardo di 39 centesimi dalla svizzera Lara Gut e si è fermata ad appena 13 centesimi dal terzo gradino del podio occupato dall’austriaca Mirjam Puchner.

La 27enne ha ottenuto il miglior risultato in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante, visto che prima di oggi non era mai entrata in top-10 e vantava come miglior riscontro l’undicesimo posto nel gigante disputato a Killington il 26 novembre 2022. Fantastica reazione da parte della lombarda, che nel corso di questa annata agonistica era stata massimo 17ma nel gigante disputato a Lienz prima di Capodanno e che nel superG andato in scena due giorni fa ad Altenmarkt non era andata oltre la 29ma piazza.

Roberta Melesi ha palesato tutta la propria soddisfazione ai microfoni di Rai, rivelandosi estremamente raggiante per il risultato raccolto nella gara che ha chiuso il lungo fine settimana in terra austriaca: “Sono felicissima e per fortuna sono riuscita a fare una manche completa senza errori grossi, che era quello che mi penalizzava ultimamente. Sono contenta e mi godo il momento. Ho avuto tanti bassi, questo risultato mi dà tanta fiducia e carica“. Il morale ora è indubbiamente molto alto in vista dei prossimi appuntamenti agonistici.

Foto: FISI/Pentaphoto

