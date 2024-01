Federica Brignone si sfoga: “Sotto ho sciato da schifo, spaccherei tutto. Così non funziona”

Federica Brignone si è dovuta accontentare dell’undicesimo posto nel superG di Altenmarkt, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L’azzurra ha disputato una grande gara per tre intermedi, ma nel tratto conclusivo della pista austriaca è risultata troppo lenta ed è finita al di fuori della top-10. Risultato negativo per la fuoriclasse valdostana, proprio come nella discesa libera di ieri dove si era fermata in 14ma posizione.

L’azzurra accusa ora un ritardo di 91 punti dall’austriaca Cornelia Huetter nella classifica di specialità e si è portata a 140 lunghezze di distacco dalla statunitense Mikaela Shiffrin in classifica generale: aveva incominciato il fine settimana a -232 dalla fuoriclasse americana e sperava di avvicinarsi in maniera più marcata alla detentrice della Sfera di Cristallo, ma non è riuscita nell’intento e ora si prepara per la trasferta di Jasna.

Federica Brignone ha palesato tutta la propria amarezza ai microfoni della Rai: “C’era tanto vento su tutta la pista, ma fino all’ultimo intermedio ero prima, non era andata male la gara. Ho fatto uno schifo qui sotto, è il terzo giorno che non riesco a interpretare il finale. In una gara così facile sono tanto indietro, prendo otto decimi dalla migliore in questa parte: potevo giocarmela ed essere davanti. Sono stata troppo rigida; non lo so, forse voglio troppo e così non funziona“.

La fuoriclasse valdostana ha poi proseguito, analizzando nel complesso il weekend in terra austriaca: “Per me il bilancio è negativo. Su una pista che mi piace poteva essere un grande weekend. La prima gara è andata bene, quarta con degli errori, invece ieri e oggi sono state due gare negative. Anche ieri con tutto quello che ho combinato sono arrivata 14ma. Oggi ero prima all’ultimo intermedio e poi ho fatto una schifezza da lì in fondo, questa cosa mi urta e vorrei spaccare tutto“.

Foto: Lapresse

