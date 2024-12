LIVE Civitanova-Praia Clube, Mondiale per club volley 2024 in DIRETTA: in palio la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Praia Clube, match valevole per la seconda giornata della Pool A del Mondiale per club 2024 di volley in corso in Brasile. Torna subito in scena la Lube dopo la sfida disputata ieri con gli iraniani del Foolad contro una delle due compagini verdeoro presenti nella competizione: obiettivo la vittoria per avvicinarsi alle semifinali.

Civitanova deve riscattare prontamente la sconfitta subita ieri. Un ko beffardo e del tutto inatteso, contro una formazione che sulla carta non avrebbe dovuto impensierire i biancorossi. La compagine allenata da Giampaolo Medei perciò ha bisogno di un successo per rimettersi prontamente in corsa per un posto in semifinale. Non sarà semplice sconfiggere i padroni di casa, ma la Lube ha tutte le carte in regola per spuntarla nell’incontro odierno.

Dall’altra parte del campo troveremo Praia Clube. La compagine brasiliana è presente nel torneo solo per il fatto di essere la squadra organizzatrice della competizione, la quale si sta svolgendo a Uberlandia. Non stiamo quindi parlando di una corazzata, come evince anche la quarta posizione al momento occupata nel campionato brasiliano. Dopo il ko di ieri, però, la Lube non può più permettersi di sottovalutare nessuno e sarà fondamentale entrare in campo con il giusto approccio.

Civitanova-Praia Clube, match valevole per la seconda giornata della Pool A del Mondiale per club 2024 di volley, il cui via è programmato per le ore 21.00.