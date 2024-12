Dove vedere in tv Trento-Sada Cruzeiro, Mondiale per club volley: orario, programma, streaming

Oggi venerdì 13 dicembre (ore 00.30) si gioca Trento-Sada Cruzeiro, incontro valido per la fase a gironi del Mondiale per Club 2024 di volley maschile. A Uberlandia (Brasile) i dolomitici scenderanno in campo per affrontare i Campioni del Sudamerica in quello che è lo scontro diritto decisivo per il primato nella Pool A: chi vince accede alle semifinali forte del primo posto in classifica, mentre la perdente dovrà accontentarsi di passare il turno da seconda del raggruppamento.

Dopo aver regolato i modesti iraniani dello Shahdab Yazd all’esordio e i rognosi argentini del Ciudad Volley, i Campioni d’Europa saranno impegnati nel testa a testa contro un avversario decisamente impegnativo e che potrebbe creare qualche grattacapo alla seconda forza della Superlega. La formazione italiana dovrà prestare la massima attenzione se non vorrà complicarsi la strada verso il sogno di conquistare il prestigioso trofeo iridato per la sesta volta nella propria storia.

Trento si affiderà in particolar modo agli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, all’opposto Kamil Rychlicki e al palleggiatore Riccardo Sbertoli. Il Sada Cruzeiro potrà fare leva su giocatori molto interessanti e decisamente quotati come il bomber Wallace, i martelli Felipe e Douglas, il centrale Lucas. Si preannuncia un confronto particolarmente vibrante e appassionante, con i dolomitici che partiranno comunque con i favori del pronostico.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Trento-Sada Cruzeiro, incontro valido per la fase a gironi del Mondiale per Club 2024 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e DAZN, in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Uberlandia sono quattro ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO TRENTO-SADA CRUZEIRO, MONDIALE VOLLEY OGGI

Venerdì 13 dicembre

Ore 00.30 Itas Trentino vs Sada Cruzeiro – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA TRENTO-SADA CRUZEIRO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.