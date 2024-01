LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2024 in DIRETTA: Guignard-Fabbri iniziano la caccia all’oro! Uomini per la rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Campionati Europei 2024 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Kaunas in Lituania. La rassegna continentale prosegue nella prima sessione con la rhythm dance delle coppie di danza e nella serata con il secondo titolo da assegnare con il programma libero della gara maschile.

Si parte con ila rhythm dance della gara di danza dedicata agli anni ’80. Appuntamento con la storia ai Campionati Europei 2024 di pattinaggio di figura. Sarà una gara molto particolare per Charléne Guignard-Marco Fabbri, veterani della danza sul ghiaccio che si presenteranno a Kaunas con un obiettivo preciso: vincere per il secondo anno consecutivo il titolo continentale, impresa mai realizzata da nessun azzurro in passato nella specialità. Non bisogna nascondersi. Gli allievi di Barbara Fusar Poli partiranno con i favori del pronostico in quello che sarà a tutti gli effetti un vero e proprio vìs-a-vìs con i britannici Lilah Fear-Lewis Gibson, unico in team in grado davvero di impensierirli. Sembra acqua passata quanto successo all’NHK Trophy, evento in cui gli atleti d’Oltremanica hanno sorpassato (senza apparenti spiegazioni) Marco e Charlène rendendosi artefici di un exploit impressionate in termini di punti. Alle Finali Grand Prix infatti le gerarchie si sono ripristinate, merito anche di una super performance dei veterani della Nazionale italiana, quest’anno in possesso di due programmi a dir poco perfetti e particolarmente apprezzati dalla giuria.

Attenzione però a non sottovalutare Fear-Gibson che, proprio in occasione dell’ultimo atto di Pechino, sono rimasti attardati nella rhythm dance a causa di una defaillance nel set di twizzles. I 13 punti di distacco visti in Cina potrebbero dunque non verificarsi in questo contesto. L’aspetto più importante per gli azzurri sarà pattinare una rhythm dance d’alto profilo capace di sfiorare (o magari superare) gli 87 punti, per poi affrontare con serenità una free dance che ha già dato risposte convincenti nelle altre gare stagionali. Per il terzo posto sarà ancora lotta a due, con i finlandesi Jullia Turkkila-Matthias Versluis chiamati a difendere il piazzamento dell’anno scorso al cospetto di un cliente molto scomodo, ovvero i padroni di casa Allison Reed-Saulius Ambrulevicius, forti di un season best da 200 punti e motivati a fare bene davanti al proprio pubblico. I vice campioni del mondo, reduci dalla seconda piazza alle finali del Grand Prix, saranno affiancati da altre due coppie: Leia Dozzi e Pietro Papetti, Victoria Manni e Carlo Roethlisberger.

In serata sarà la volta della gara maschile ad assegnare titolo e medaglie e l’Italia può dire la sua in zona podio, visto che, non senza un pizzico di rammarico, ci sono Frangipani in quarta posizione e Rizzo in sesta (ma con il miglior corto della stagione) dopo il primo segmento di gara. Un risultato viziato da due defaillance di peso nelle rispettive performance. Frangipani, dopo aver realizzato l’ottima combinazione quadruplo toeloop/triplo toeloop, ha ruotato soltanto triplo il salchow, atterrando successivamente il triplo axel. Una sbavatura con cui l’atleta di stanza a San Donato Milanese ha raccolto 83.51 (44.80, 38.71), sette punti dal gradino più basso del podio occupato dalla grande sorpresa del lotto, l’estone Aleksandr Selevko, abile a sciorinare un corto senza errori eseguendo il quadruplo toeloop, la combinazione triplo lutz/triplo toeloop e il triplo flip raggiungendo quota 90.05 (49.61, 40.44). Ha lottato come un leone invece Matteo Rizzo, alle prese con un serio problema all’anca e artefice di uno short d’alto profilo purtroppo rallentato dal primo salto, il toeloop, ruotato solo da due giri e quindi chiamato invalido. Un errore pesante, controbilanciato però da un programma da urlo dove ha snocciolato non solo un triplo axel da antologia ma anche un buonissimo triplo lutz agganciato al triplo toeloop, accontentandosi di 80.43 (38.97, 41.45). I giochi restano comunque aperti soprattutto in ottica terza posizione, visto che sarà da monitorare un Selevko non abituato a certe latitudini.

Miglior punteggio ma senza fuga per il favoritissimo transalpino Adam Siao Him Fa che, sporcando l’arrivo del quadruplo lutz e realizzando doppio il toeloop in catena con il quadruplo toeloop, ha ottenuto 94.13 (50.15, 43.98) precedendo un super Lucas Britschgi da 91.17 (49.79, 41.38), score maturato grazie a un layout composto dal quadruplo toeloop in combinazione con il triplo toeloop, dal triplo axel e dal triplo lutz. Una caduta nel quadruplo lutz ha invece frenato la corsa di Nikolaj Memola, comunque bravo a raddrizzare il tiro nel corso della prova fermando il suo score a quota 72.78 (32.27, 36.51), valido per la dodicesima piazza provvisoria. Clamorosamente eliminato infine uno dei pattinatori più attesi: si tratta di Kevin Aymoz che, a seguito di una serie di errori, ha gettato la spugna chiudendo in penultima posizione.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Campionati Europei 2024 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Kaunas in Lituania. La rassegna continentale inizia con a rhythm dance delle coppie di danza dalle 12.00 e prosegue dalle 17.00 con il programma libero della gara maschile: minuto dopo minuto, elemento dopo elemento, per non perdere davvero nulla. Si comincia a partire dalle ore 12.00 con il primo gruppo di lavoro della danza. Buon divertimento!

