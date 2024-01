LIVE Anadolu Efes-Virtus Bologna, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: serve una reazione immediata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Anadolu Efes-Virtus Bologna, match valevole per la ventunesima giornata dell’Eurolega 2023-2024. Serve un’immediata reazione nella complicata trasferta di Istanbul.

La squadra di Banchi è reduce dalla sconfitta sul neutro di Belgrado contro il Maccabi e vuole subito riscattarsi contro un’Efes che si gioca tantissimo in chiave qualificazione al Play-In. Una Virtus al momento appaiata al Barcellona con un record di 14 vinte e sei perse, mentre i turchi sono molto più indietro in classifica con 7-13.

Banchi ha ravvisato molta stanchezza nella sua squadra, che è continuamente in viaggio in queste ultime due settimane tra campionato e coppa. Contro il Maccabi, la Virtus si è spenta progressivamente e non è nemmeno bastato uno strepitoso Marco Belinelli da 24 punti.

Dall’altra parte c’è un’Efes quasi in situazione disperata. Sono sette le sconfitte consecutive, compresa quella incredibile al quarto supplementare contro il Real Madrid. I turchi hanno bisogno di un successo per ridarsi ancora una speranza e provare a riavvicinare il treno per il Play-In.

La palla a due di Anadolu Efes-Virtus Bologna, match valevole per la ventunesima giornata dell’Eurolega 2023-2024, è in programma alle ore 18.30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

