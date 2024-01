Pattinaggio artistico, Europei 2024: i favoriti del singolo maschile. Siao-Him-Fa contro tutti? Rizzo punta sulla qualità

Poche certezze e tanti punti interrogativi nella gara maschile, una delle prove più attese dei Campionati Europei 2023 di pattinaggio artistico in programma questa settimana in quel di Kaunas. Sul ghiaccio della Zalgirio Arena sarà certamente uno l’avversario da battere, mentre tanti altri concorrenti si daranno battaglia per centrare un piazzamento sul podio.

Il super favorito è chiaramente il detentore del titolo Adam Siao-Him-Fa, artefice in questa prima parte di stagione di un exploit ancora più clamoroso. Il transalpino infatti in occasione del Grand Prix De Angers e della Cup Of China è riuscito a ottenere un punteggio sopra i 300 punti, score clamoroso raggiunto solo da pochi eletti in passato, merito di un comparto tecnico molto solido e di una continuità realizzativa davvero importante.

Lo spettacolo sarà comunque garantito dalla lotta aperta per la seconda posizione che, sulla carta, interessa una larga schiera di pattinatori, con Kevin Aymoz e lo svizzero Lukas Britschgi (bronzo nel 2023) a partire un passo avanti agli altri.

Saranno invece tutte da valutare le condizioni del Vice Campione d’Europa Matteo Rizzo, arrivato in Lituania dopo aver saltato gli Assoluti di Pinerolo per via di un fastidio all’anca. Il gioeillino azzurro, come già fatto in passato (con risultati eccezonali), cercherà di fare perno sulla qualità di esecuzione e sulle components. L’obiettivo è chiaramente quello di eseguire due prove prive di sbavature, in modo da fare lo sgambetto anche agli avversari più attrezzati.

Ma attenzione a non sottovalutare la mina vagante Gabriele Frangipani che, se in giornata, è capace di sparigliare le carte mettendo sul piatto una dirompenza fisica a servizio di due layout altamente competitivi. Fari puntati anche su Nikolaj Memola, alla sua prima annata in categoria Senior e già capace di atterrare elementi difficili come il quadruplo lutz.

Tra gli altri osservati speciali figurano infine Deniss Vasiļjevs e il georgiano di scuola Tutberidze Nika Egadze, con un occhio di riguardo anche sull’incostante Vladimir Litvinstev.

Foto: Valerio Origo

