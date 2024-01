Pattinaggio artistico: Gabriele Frangipani quarto nello short agli Europei. Rizzo in corsa

C’è un pizzico di rammarico alla fine dello short program individuale maschile, segmento valido per i Campionati Europei 2024 di pattinaggio artistico in fase di svolgimento in quel di Kaunas. Dopo una gara abbastanza contratta da parte della maggior parte dei big coinvolti Gabriele Frangipani ha centrato una buona quarta posizione, mentre Matteo Rizzo si è accomodato al sesto posto.

Un risultato viziato da due defaillance di peso nelle rispettive performance. Frangipani, dopo aver realizzato l’ottima combinazione quadruplo toeloop/triplo toeloop, ha ruotato soltanto triplo il salchow, atterrando successivamente il triplo axel. Una sbavatura con cui l’atleta di stanza a San Donato Milanese ha raccolto 83.51 (44.80, 38.71), sette punti dal gradino più basso del podio occupato dalla grande sorpresa del lotto, l’estone Aleksandr Selevko, abile a sciorinare un corto senza errori eseguendo il quadruplo toeloop, la combinazione triplo lutz/triplo toeloop e il triplo flip raggiungendo quota 90.05 (49.61, 40.44).

Ha lottato come un leone invece Matteo Rizzo, alle prese con un serio problema all’anca e artefice di uno short d’alto profilo purtroppo rallentato dal primo salto, il toeloop, ruotato solo da due giri e quindi chiamato invalido. Un errore pesante, controbilanciato però da un programma da urlo dove ha snocciolato non solo un triplo axel da antologia ma anche un buonissimo triplo lutz agganciato al triplo toeloop, accontentandosi di 80.43 (38.97, 41.45). I giochi restano comunque aperti soprattutto in ottica terza posizione, visto che sarà da monitorare un Selevko non abituato a certe latitudini.

Vince ma non va in fuga poi il favoritissimo transalpino Adam Siao Him Fa che, sporcando l’arrivo del quadruplo lutz e realizzando doppio il toeloop in catena con il quadruplo toeloop, ha ottenuto 94.13 (50.15, 43.98) precedendo un super Lucas Britschgi da 91.17 (49.79, 41.38), score maturato grazie a un layout composto dal quadruplo toeloop in combinazione con il triplo toeloop, dal triplo axel e dal triplo lutz.

Una caduta nel quadruplo lutz ha invece frenato la corsa di Nikolaj Memola, comunque bravo a raddrizzare il tiro nel corso della prova fermando il suo score a quota 72.78 (32.27, 36.51), valido per la dodicesima piazza provvisoria. Clamorosamente eliminato infine uno dei pattinatori più attesi: si tratta di Kevin Aymoz che, a seguito di una serie di errori, ha gettato la spugna chiudendo in penultima posizione.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM COPPIE D’ARTISTICO

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Pattinaggio Artistico su OA Sport...