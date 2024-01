Pattinaggio di figura, Europei 2024: i favoriti della danza. Guignard-Fabbri per la storia

Appuntamento con la storia ai Campionati Europei 2024 di pattinaggio di figura. Sarà una gara molto particolare per Charléne Guignard-Marco Fabbri, veterani della danza sul ghiaccio che si presenteranno a Kaunas con un obiettivo preciso: vincere per il secondo anno consecutivo il titolo continentale, impresa mai realizzata da nessun azzurro in passato nella specialità.

Non bisogna nascondersi. Gli allievi di Barbara Fusar Poli partiranno con i favori del pronostico in quello che sarà a tutti gli effetti un vero e proprio vìs-a-vìs con i britannici Lilah Fear-Lewis Gibson, unico in team in grado davvero di impensierirli.

Sembra acqua passata quanto successo all’NHK Trophy, evento in cui gli atleti d’Oltremanica hanno sorpassato (senza apparenti spiegazioni) Marco e Charlène rendendosi artefici di un exploit impressionate in termini di punti. Alle Finali Grand Prix infatti le gerarchie si sono ripristinate, merito anche di una super performance dei veterani della Nazionale italiana, quest’anno in possesso di due programmi a dir poco perfetti e particolarmente apprezzati dalla giuria.

Attenzione però a non sottovalutare Fear-Gibson che, proprio in occasione dell’ultimo atto di Pechino, sono rimasti attardati nella rhythm dance a causa di una defaillance nel set di twizzles. I 13 punti di distacco visti in Cina potrebbero dunque non verificarsi in questo contesto. L’aspetto più importante per gli azzurri sarà pattinare una rhythm dance d’alto profilo capace di sfiorare (o magari superare) gli 87 punti, per poi affrontare con serenità una free dance che ha già dato risposte convincenti nelle altre gare stagionali.

Per il terzo posto sarà ancora lotta a due, con i finlandesi Jullia Turkkila-Matthias Versluis chiamati a difendere il piazzamento dell’anno scorso al cospetto di un cliente molto scomodo, ovvero i padroni di casa Allison Reed-Saulius Ambrulevicius, forti di un season best da 200 punti e motivati a fare bene davanti al proprio pubblico.

