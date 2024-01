Pattinaggio artistico, Europei 2024: le favorite del singolo femminile. Hendrickx e Pinzarrone cercano la doppietta. Incognita Gubanova

La gara femminile di pattinaggio artistico, insieme a quella delle coppie, è certamente quella che più soffre l’assenza della fortissima compagine russa. Nonostante tutto, non mancherà lo spettacolo ai Campionati Europei 2024 in scena a Kaunas (Lituania), con una sfida che potrebbe avere dei contorni storici, vista la concreta possibilità di vedere una doppietta belga con Loena Hendrickx e Nina Pinzarrone.

La prima atleta citata, medaglia d’argento lo scorso anno e bronzo ai Mondiali di Saitama, è reduce da una prima parte di stagione positiva, culminata con il posto d’onore raccolto alle Finali Grand Prix alle spalle della leggenda Kaori Sakamoto. La seconda si è resa artefice invece di un vero proprio exploit, complice il secondo e il terzo posto strappato ad Angers e a Sapporo, risultati che le hanno consentito di disputare l’ultimo atto in Cina, chiuso poi in quarta piazza.

Le due pattinatrici tuttavia dovranno comunque fare i conti con la detentrice del titolo Anastasiia Gubanova, apparsa però sottotono negli scorsi mesi ma comunque motivata a difendere una medaglia d’oro quest’anno ancora più difficile da ottenere.

Ai nastri di partenza anche Ekaterina Kurakova, quarta lo scorso anno, oltre che Kimy Repond, bronzo nel 2023 ma non apparsa in condizioni smaglianti (soprattutto sul versante realizzativo) nell’ultimo periodo. L’assenza di Nina Petrokina potrebbe poi lasciare uno spiraglio aperto alle azzurre Sarina Joos e Lara Naki Gutmann, due pattinatrici con le carte in regola per poter tentare un blitz in top 6, obiettivo che darebbe uno scossone forte a un movimento femminile in fase di rinascita.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Pattinaggio Artistico su OA Sport...