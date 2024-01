Calendario Europei pattinaggio artistico 2024: programma Kaunas, orari, tv, streaming

Sta per cominciare il primo dei due grandi appuntamenti della stagione di pattinaggio di figura; è tutto pronto a Kaunas, città della Lituania che ospita dall’8 al 14 gennaio i Campionati Europei 2024, competizione in cui l’Italia è chiamata a fare la voce grossa in tre specialità su quattro.

L’obiettivo sarà quello di centrare quante più posizioni sul podio possibili, con il sogno di aumentare il bottino dell’anno scorso, quando arrivarono 4 medaglie. I fari saranno chiaramente puntati sul Charléne Guignard-Marco Fabbri, chiamati a difendere il titolo per il secondo anno consecutivo dagli attacchi dei britannici Lilah Fear-Lewis Gibson.

Grande occasione poi nelle coppie dove, sulla carta, ci sarebbero possibilità di top 3 per tutti i team nostrani coinvolti, con in prima fila i detentori del titolo Sara Conti-Niccolò Macii, motivati a fronteggiare una concorrenza più ostica rispetto all’annata precedente, complice la presenza di Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin e anche dei giovani georgiani Anastasia Metelkina-Luka Berulava. In rampa di lancio anche i Vice Campioni d’Europa in carica Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini e, ovviamente, anche Lucrezia Beccari-Matteo Guarise, reduci da una prima parte di annata sportiva a dir poco brillante.

In campo individuale maschile Matteo Rizzo (argento lo scorso anno) proverà a puntare ancora sulla qualità per fare lo sgambetto agli avversari. In ballo anche l’elegante Nikolaj Memola e il dirompente Gabriele Frangipani, due pattinatori in grado di far male. Chi temere? Senza dubbio, il comparto transalpino formato da Adam Siao Him Fa e Kevin Aymoz. Grande banco di prova infine per le atlete azzurre Sarina Joos e Lara Naki Gutmann, le quali dovranno confermare quanto di buono visto ai Campionati Italiani di Pinerolo.

I Campionati Europei 2024 di pattinaggio artistico saranno visibili integralmente sulla piattaforma Discovery+. Prevista tuttavia un’ampia programmazione in diretta su RAI Sport HD+ oltre che sui canali lineari di Eurosport. Di seguito i dettagli.

EUROPEI 2024: IL PROGRAMMA DELL’EVENTO

Lunedì 8 gennaio

Allenamenti

Martedì 9 gennaio

Allenamenti

Mercoledì 10 gennaio

12:00-14:56 Short program coppie d’artistico

15:30 Cerimonia d’apertura

16:15-20:49 Short program individuale maschile

Giovedì 11 gennaio

12:15-16:55 Short program individuale femminile

18:00-20:50 Free program coppie d’artistico

Venerdì 12 gennaio

11:00-15:57 Rhythm dance danza sul ghiaccio

17:00-20:52 Free program individuale maschile

Sabato 13 gennaio

12:00-15:52 Free program individuale femminile

17:30-20:50 Free dance danza sul ghiaccio

Domenica 14 gennaio

14:30-17:00 Exhibition Gala

EUROPEI 2024 PATTINAGGIO ARTISTICO: COME SEGUIRLI IN TV E STREAMING

Diretta Tv: previsti collegamenti in diretta e trasmissioni in differita su RAI Sport+HD oltre che sui canali lineari Eurosport 1, Eurosport 2. Il palinsesto è in fase di lavorazione

Diretta Streaming: integrale su Discovery+, RAI Play (per le gare coperte e trasmesse sul canale 57), Sky Go e DAZN (per le gare trasmesse su Eurosport 1 ed Eurosport 2)

EUROPEI 2024 PATTINAGGIO: IL CALENDARIO DELLE DIRETTE TV (NON SONO ESCLUSE MODIFICHE)

Mercoledì 10 gennaio

13:10 RAI Sport+HD Short Program coppie

12:00 Eurosport 2 Short program coppie

16:00 Eurosport 2 Short program individuale maschile (interruzione alle 19:05)

18:25 e 21:30 RAi Sport +HD Short program individuale maschile

Giovedì 11 gennaio

12:15 Eurosport 2 Short program individuale femminile (interruzione alle 13:45, poi dalle 15:50 su Eurosport 1

14:30 RAI Sport+HD Short program individuale femminile

18:40 RAI Sport+HD Free program coppie d’artistico

18:00 Eurosport 1 Free program coppie d’artistico

Venerdì 12 gennaio

16:10 RAI Sport+HD Rhythm dance

18:00 RAI Sport+HD Free program individuale maschile

11:00 Eurosport 2 Rhythm dance danza sul ghiaccio (interruzione alle 13:45)

Sabato 13 gennaio

14:10 RAI Sport+HD Free program individuale femminile

18:20 RAI Sport+HD Free dance danza sul ghiaccio

Foto: Silvia Colombo/IPA Agency

