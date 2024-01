Pattinaggio artistico: Beccari-Guarise terzi dopo lo short agli Europei. Settimi Conti-Macii

Cominciano nel segno di Anastasiia Metelkina-Luka Berulava i Campionati Europei 2024 di pattinaggio artistico. La coppia georgiana, leader nella categoria Junior, ha conquistato la vetta nello short program in un segmento in cui l’Italia ha convinto con Lucrezia Beccari-Matteo Guarise e Rebecca Ghilardi-Filippo Abrosini, mentre gli attesi Sara Conti-Niccolò Macii si sono resi artefici di una prova leggermente problematica.

Ma andiamo con ordine. Metelkina-Berulava hanno rispettato il pronostico, dando sfoggio di un programma senza sbavature di rilievo e imbastito da un tecnico che ha superato i quaranta punti, ricevendo una valutazione complessiva di 71.30 (40.27, 31.03). Rispondono presente poi i teutonici Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin, artefici di un corto da 69.63 (37.85, 31.78) valido per il posto d’onore provvisorio.

Ottimi gli azzurri Lucrezia Beccari-Matteo Guarise che, anche questa volta, hanno pattinato uno short d’alto profilo, eseguendo correttamente tutti e sette gli elementi presentati e strappando la terza posizione con il nuovo personal best di 67.05 (36.61, 30.44).

La gara però, come abbondantemente anticipato nei giorni scorsi, è stata contraddistinta da un livello medio molto similare. Non a caso a fare la differenza sono stati il grado di esecuzione e l’assegnazione dei livelli. Ne sanno qualcosa Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini che, nonostante una buona performance, si sono dovuti accontentare della quinta piazza con 64.87 (33.76, 31.11) piazzandosi alle spalle degli ottimi ungheresi Maria Pavloca-Alexei Sviatchenko, quarti con 65.29 (36.03, 29.26).

Dovranno partire dalla settima casella invece Sara Conti e Niccolò Macii. I detentori del titolo continentale sono rimasti attardati a causa di due errori pesanti nel triplo rittberger lanciato e nel triplo salchow in parallelo (sottoruotato), fattore che li costringerà a tentare una rimonta nella giornata di domani. Attenzione però. Ci sono ben sette team raccolti in dieci punti. I giochi, proprio per questo motivo, sono aperti più che mai.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM COPPIE D’ARTISTICO

Foto: IPA Sport/Angelika Warmuth

