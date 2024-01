Pattnaggio artistico: Hendrickx domina lo short femminile agli Europei. Nona Joos

Termina con un’inedita doppietta belga lo short program individuale femminile, primo evento della seconda giornata dei Campionati Europei 2024 di pattinaggio artistico. Sul ghiaccio di Kaunas a posizionarsi in testa è stata infatti Loena Hendrickx, seguita dalla rivelazione di quest’anno Nina Pinzarrone.

Un programma realizzato senza alcuna sbavatura quella della Vice Campionessa Mondiale, inaugurato con il triplo flip e proseguito con il doppio axel e con la combinazione triplo lutz (sul quarto)/triplo toeloop, elemento quest’ultimo inserito in zona bonus. Ottenendo nettamente il miglior riscontro sulle componenti del programma la nativa di Turnhout ha raccolto 74.66 (39.93, 34.73), racimolando un distacco di cinque punti sulla compagna di squadra.

Nuovo primato personale per Pinzarrone, brava a confezionare uno short pulito proponendo triplo lutz/triplo toeloop, doppio axel e triplo loop e ricevendo così una valutazione di 69.70 (38.92, 30.78). Leggermente sottopagata invece la Campionessa Europea in carica Anastasiia Gubanova, terza malgrado una buona prova con cui si è dovuta accontentare di 68.96 (37.57, 31.39), score con cui comunque potrà andare all’attacco in vista di un libero che si preannuncia interessante.

Qualche rammarico per Sarina Joos che, a causa di una defaillance nella trottola fly camel, si è fermata al nono posto con 59.82 (31.75, 25.07), snocciolando comunque un buon reparto tecnico con la catena triplo flip (chiamato con filo d’ingresso non marcato e sottoruotato)/triplo toeloop, con il doppio axel e con il triplo lutz in zona bonus, raggiungendo la decima posizione.Ma ci sono i presupposti per risalire la china in vista del segmento più lungo.

Sedicesima al momento invece Lara Naki Gutmann, tradita da un arrivo non ottimale nella combinazione triplo toeloop/triplo toeloop e soprattuto dal salto singolo, il flip, eseguito solo doppio e dunque chiamato valido. Due sbavature che hanno inchiodato il suo punteggio in zona 55.68 (26.85, 28.83). L’obiettivo delle azzurre di ragggiungere entrambe le prime dieci posizioni risulta fattibile.

Da segnalare infine la clamorosa eliminazione della polacca Ekaterina Kurakova che, insieme a Kevin Aymoz, si iscrive al registro dei big tagliati fuori nello short. In questo caso non ha pagato una strategia di gara fin troppo rischiosa: la polacca ha infatti aperto il programma con il suo punto debole, il triplo flip, chiamato con filo d’ingresso errato, per poi realizzare una brutta caduta nel triplo toeloop (degradato) agganciato solo al doppio toeloop. Passaggi a vuoto che hanno frenato la sua corsa a 49.57 (23.31, 28.26).

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE FEMMINILE

