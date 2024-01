LIVE Ciclismo su pista, Europei 2024 in DIRETTA: l’Italia punta su Letizia Paternoster nell’omnium!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata dei Campionati Europei 2024 di ciclismo su pista. Dopo la magnifica giornata di ieri, condita da due ori (storico quello di Matteo Bianchi nel km) e due bronzi, i nostri portacolori cercheranno oggi di regalare altre emozioni agli appassionati.

Si inizierà con la sessione pomeridiana alle ore 13:00, con la prima prova che sarà l’eliminatoria della sprint maschile. Qui gareggeranno anche gli italiani Stefano Moro e Mattia Predomo, che proveranno a ottenere un buon piazzamento, per avere poi un miglior tabellone nella fase a eliminazione diretta che proseguirà per tutta la giornata fino ai quarti di finale delle 18:38.

Si dividerà tra la sessione pomeridiana e quella serale anche l’omnium femminile. Nella prima parte di giornata ci saranno lo scratch (alle 13:42) e la corsa a tempo (alle 16:12), mentre nella seconda la corsa a eliminazione (18:20) e la corsa a punti (19:48). Qui in tutto saranno 19 le atlete al via, e tra queste ci sarà anche l’italiana Letizia Paternoster, che andrà sicuramente a caccia di un grande risultato.

Inizierà poi sempre nella sessione pomeridiana, per poi concludersi in quella serale, pure l’inseguimento individuale maschile (alle 14.35 le qualificazioni e alle 19.26 le finali), prova nella quale rappresenteranno l’Italia Luca Giaimi e Niccolò Galli. Assente dunque Jonathan Milan, che non potrà quindi difendere il titolo conquistato l’anno scorso in questa specialità.

Infine, ci saranno due prove che andranno in scena soltanto nella sessione serale: lo scratch maschile (alle 18:58), gara in cui ci sarà anche l’italiano Matteo Fiorin, e le fasi finali della sprint femminile, con le semifinali che si svolgeranno alle 18:30 e le finali alle 20.23, in chiusura di giornata. Importante sottolineare che in quest’ultima prova non vedremo in azione atlete azzurre.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di entrambe le sessioni. L’inizio del programma odierno è fissato per le ore 13:00 e noi inizieremo ad aggiornarvi in tempo reale alle ore 12:45: vietato mancare!

Foto: LaPresse

