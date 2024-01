Pattinaggio artistico, i convocati dell’Italia per gli Europei: Conti-Macii e Guignard-Fabbri per il bis

Gli Europei 2024 di pattinaggio artistico andranno in scena a Kaunas (Lituania) dal 10 al 14 febbraio. L’ISU ha reso note le startlist delle varie gare e sono così stati svelati gli italiani che scenderanno sul ghiaccio per prendere parte alla rassegna continentale, in attesa che anche la FISG comunichi ufficialmente gli azzurri che saranno della partita per il primo grande appuntamento del nuovo anno solare.

Sara Conti e Niccolò Macii si presenteranno da Campioni d’Europa e bronzo iridato. La coppia di artistico, reduce dal secondo posto alle Finali del Grand Prix, inseguirà il bersaglio grosso. In gara ci saranno Lucrezia Beccari e Matteo Guarise, Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini.

Charlene Guignard e Marco Fabbri proveranno a confermarsi sul trono della danza dopo il sigillo del 2023, che aveva fatto seguito ai bronzi del 2022 e del 2019. I vice campioni del mondo, reduci dalla seconda piazza alle finali del Grand Prix, saranno affiancati da altre due coppie: Leia Dozzi e Pietro Papetti, Victoria Manni e Carlo Toethlisberger.

Matteo Rizzo andrò a caccia di un nuovo risultato di lusso dopo il bronzo del 2019 e l’argento di dodici mesi fa. Il 25enne, reduce dal terzo posto a Skate Canada e dalla quarta piazza al Grand Prix di Espoo, sarà affiancato nella gara maschile da Gabriele Frangipani e Nikolaj Memola. Sul fronte femminile, invece, vedremo all’opera Lara Naki Gutman e Sarina Joos, che proveranno a ben figurare.

CONVOCATI ITALIA EUROPEI PATTINAGGIO ARTISTICO 2024

UOMINI

Gabriele Frangipani

Nikolaj Memola

Matteo Rizzo

Raffaele Francesco Zich (riserva)

DONNE

Lara Naki Gutman

Sarina Joos

Anna Pezzetta (riseerva)

Marina Piredda (riserva)

COPPIE ARTISTICO

Lucrezia Beccari / Matteo Guarise

Sara Conti / Niccolò Macii

Rebecca Ghilardi / Filippo Ambrosini

Irma Caldara / Riccardo Maglio (riserve)

Anna Valesi / Manuel Piazza (riserve)

DANZA

Leia Doazzi / Pietro Papetti

Charlene Guignard / Marco Fabbri

Victoria Manni / Carlo Roethlisberger

Giorgia Galimberti / Matteo Libasse Mandelli (riserve)

Foto: Valerio Origo

