LIVE Nadal-Thiem, ATP Brisbane 2024 in DIRETTA: l’atteso ritorno in campo dello spagnolo dopo un anno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del ritorno in campo di una leggenda vivente del tennis: Rafael Nadal affronta all’esordio dell’Atp 250 di Brisbane Dominic Thiem.

Era il 18 gennaio 2023 quando il 22 volte campione Slam Rafa Nadal usciva di scena, palesemente menomato, al secondo turno degli Australian Open sconfitto in 3 set da McDonald. Da quel momento la carriera del maiorchino si è interrotta, e tutti noi pensavamo che non avremmo più rivisto il re della terra battuta varcare il rettangolo di gioco. Non è stato così, e adesso Nadal è pronto per fare il suo ritorno ufficiale a 350 di distanza dall’ultimo incontro disputato. L’avversario è una vecchia conoscenza del 14 volte campione del Roland Garros, nonché un altro nobile decaduto, l’austriaco Dominic Thiem.

Campione degli US Open 2020, Thiem ha disputato sfide epiche sia agli Australian Open (la finale 2020 contro Djokovic) che contro Nadal. I precedenti sono ben 15, con due finali Slam al Roland Garros entrambe, manco a dirlo, vinte dalla leggenda di Manacòr che è in vantaggio per 9 a 6 negli scontri diretti. L’ultimo dei confronti diretti risale alle ATP Finals 2020, dove si impose Thiem per 7-6, 7-6 al termine di una battaglia epica, così come il 13° scontro diretto, ai quarti di finale degli AO dello stesso anno, quando l’austriaco vinse in 4 set dopo oltre 4 ore e mezzo di gioco.

Insomma, non vediamo l’ora di accogliere di nuovo nel tennis mondiale uno dei campioni più iconici del nostro sport, sperando di rivederlo in una condizione fisica che gli permetta di competere al ritmo infernale del 2024. Vi auguriamo un buon divertimento con la Diretta Live del ritorno di Rafael Nadal contro Dominic Thiem, dalle 9.30.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Live Sport su OA Sport...