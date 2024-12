Short track, la staffetta femminile non tradisce mai! Fondamentale podio in Coppa del Mondo a Seul

L’Italia si sblocca nella quarta tappa del World Tour di short track a Seul. Dopo il weekend passato senza podi a Pechino ed un inizio un po’ complicato anche sul ghiaccio coreano, ci ha pensato la staffetta femminile a centrare un eccellente secondo posto. Per il quartetto azzurro è il terzo podio stagionale, dopo aver centrato una vittoria ed una seconda posizione nei primi due appuntamenti a Montreal.

Il quartetto composto da Arianna Fontana, Arianna Sighel, Gloria Ioriatti ed Elisa Confortola ha sfiorato anche il successo, lottando fino all’ultimo giro con il fortissimo Canada, che ha centrato la terza vittoria consecutiva.

Le azzurre sono state bravissime nella lotta per il podio, con le padrone di casa della Corea del Sud al terzo posto e l’Olanda di Xandra Velzeboer in quarta posizione. Più staccato, invece, il Giappone, mai in corsa per le medaglie.

A breve saranno sul ghiaccio anche gli uomini (Mattia Antonioli, Pietro Sighel, Thomas Nadalini e Lorenzo Previtali) che affronteranno la loro semifinale contro Canada, Stati Uniti e Corea del Sud.