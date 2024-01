LIVE Musetti-Wong, ATP Hong Kong 2024 in DIRETTA: inizia la stagione del toscano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Musetti-Wong, partita di primo turno dell’ATP 250 di Hong Kong 2024. La stagione di Lorenzo Musetti inizia in Asia, più precisamente ad Hong Kong. All’esordio il tennista toscano, testa di serie numero 6 del torneo, affronterà la wild card di casa Wong Chak-Lam.

Nei primi appuntamenti di questa stagione il carrarino vorrà provare ad invertire la tendenza negativa con cui ha concluso la passata stagione. Negli ultimi 8 incontri ufficiali infatti Musetti ha ottenuto solamente una vittoria, a Pechino contro Khachanov. Questi risultati hanno fatto scivolare l’italiano in classifica fino alla posizione 27 del ranking ATP.

All’esordio Musetti affronterà Wong Chak-Lam, numero 253 del mondo, in tabellone grazie ad una wild card. Il tennista di Hong Kong, a differenza dell’avversario odierno, ha chiuso alla grande il 2023, ottenendo due finali challenger, Shenzen e Sydney entrambe perse contro Duckworth, ed una semifinale, Yokkaichi. Il giovane asiatico, classe 2004, non va sottovalutato da parte dell’italiano, il quale troppo spesso è caduto nella trappola di questi match.

È la prima sfida ufficiale tra Lorenzo Musetti e Wong Chak-Lam, che disputerà la prima partita ATP della carriera. L’incontro è il terzo in programma sul campo centrale, ma non prima delle 18.30 locali, le 11.30 italiane. Il match dell’azzurro sarà preceduto da Ofner-Mcdonald e Struff-Cilic, con la prima partita che inizierà alle 7 nostrane. L’evento sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis ed in streaming su Now Tv e Sky Go. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Musetti-Wong non prima delle 11.30, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!

Foto: LaPresse

