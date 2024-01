LIVE Arnaldi-Fucsovics, ATP Brisbane 2024 in DIRETTA: set decisivo nell’incontro che precede l’italiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

08.31 Si va al terzo e decisivo set nell’incontro che precede la continuazione del match dell’italiano, interrotto ieri sul punteggio di 7-6, 1-0 in favore dell’ungherese. Linda Noskova, dopo aver perso il primo set contro Timea Babos per 7-5, ha conquistato il secondo parziale al tie-break.

08.28 Buongiorno amici e amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale di Arnaldi-Fucsovics, incontro di primo turno dell’ATP 250 di Brisbane.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Arnaldi e Marton Fucsvocics, valido per il primo turno dell’ATP250 di Brisbane (Australia). Sul campo-1 proseguirà la sfida interrotta per pioggia ieri e ritardata anche oggi dalla perturbazione che sta caratterizzando questi giorni australiani. Arnaldi sarà costretto a rimontare dopo aver perso il primo set contro il magiaro.

7-6 (5) 1-0 lo score in favore di Fucsovics e dunque non un buon inizio per l’allievo di Alessandro Petrone, che ha pagato la grande solidità messa in mostra dall’ungherese. Servirà maggior precisione nell’esecuzione dei colpi. In più dovrà salire anche il livello del servizio, fondamentale sul quale il nostro portacolori fa un po’ fatica a volte.

Si confida in una reazione da parte del ligure, approfittando anche di quanto è accaduto con il meteo per riordinare le idee e trovare una strategia diversa per affrontare il rivale. Arnaldi cercherà di essere più aggressivo per togliere il tempo all’avversario e quindi giocare con i piedi dentro il campo, cosa che ieri non si è notato.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Matteo Arnaldi e Marton Fucsvocics, valido per il primo turno dell’ATP250 di Brisbane (Australia): cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La sfida è prevista sul campo-1, successiva all’incontro Babos-Noskova. Buon divertimento!

Foto: LaPresse

