A che ora Sinner in tv oggi ai Supertennis Awards: programma e streaming

Nella giornata di mercoledì 4 dicembre (a partire dalle ore 18.30) sono andati in scena i Supertennis Awards: presso il Superstudio Maxi di Milano si è celebrato l’anno da record dell’Italia del tennis, capace di conquistare Coppa Davis e Billie Jeank King Cup. Nel corso della serata il noto canale televisivo tematico ha assegnato le statuette ai grandi protagonisti del panorama tricolore a cominciare da Jannik Sinner, capace di vincere due Slam (Australian Open e US Open), le ATP Finals, tre Masters 1000 e di chiudere l’anno da numero 1 del mondo, primo azzurro capace di issarsi in testa al ranking ATP.

Non soltanto il fuoriclasse altoatesino è stato protagonista dell’evento: Jasmine Paolini ha disputato le finali di Roland Garros e Wimbledon, conquistando poi la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 nel doppio con Sara Errani; la stessa Errani ha vinto gli US Open in misto con Andrea Vavassori e con Paolini si è impostata anche agli Internazionali d’Italia; Lorenzo Musetti si è messo al collo il bronzo ai Giochi e Matteo Berrettini si è reso protagonista di una splendida risalita vincendo tre tornei.

La cerimonia non è stata trasmessa in diretta tv, ma verrà proposta in differita nella serata di oggi (giovedì 5 dicembre, a partire dalle ore 21.00) su Supertennis. Di seguito il programma dettagliato, il palinsesto e l’orario dei Supertennis Awards, con a che ora vedere Jannik Sinner durante la premiazione.

A CHE ORA OGGI SINNER AI SUPERTENNIS AWARDS

Giovedì 5 dicembre

Ore 21.00 Supertennis Awards, con Jannik Sinner e il meglio del tennis italiano

La cerimonia è in differita tv, perché ha avuto luogo mercoledì 4 dicembre

COME VEDERE JANNIK SINNER AI SUPERTENNIS AWARDS IN TV E STREAMING

In tv: Supertennis, gratis e in chiaro.

In streaming: supertennis.tv, gratis.