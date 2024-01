LIVE Camila Giorgi-Ostapenko, WTA Brisbane 2024 in DIRETTA: l’azzurra cerca l’impresa contro la temibile lettone

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Giorgi–Ostapenko, match valevole per il secondo turno dell’edizione 2024 del WTA 500 di Brisbane (Australia). Sfida molto complicata sulla carta per la marchigiana che, dopo aver esordito al meglio in questa stagione, va alla caccia della seconda vittoria consecutiva per arpionare gli ottavi di finale nel primo torneo del nuovo anno.

Camila Giorgi ha conquistato l’accesso al secondo turno del torneo grazie a un successo in tre set ottenuto ai danni della statunitense Peyton Stearns. L’azzurra è riuscita a rimontare l’avversaria dopo aver perso il primo parziale, regolando con un perentorio 6-2 6-3 la 22enne di Cincinnati, affermazione di rilievo considerando che l’americana si trova davanti in classifica. Nel ranking WTA, la classe 1991 ha concluso al 55mo posto della graduatoria mondiale il 2023, posizione che non rispecchia il reale potenziale della ragazza di Macerata, il cui primo obiettivo sarà quello di rientrare nella top-50.

Dall’altra parte della rete ci sarà un’avversaria decisamente dura da affrontare, la lettone Jelena Ostapenko. La baltica ha trovato una discreta continuità di risultati nel 2023, centrando due quarti di finale a livello Major a Melbourne e New York e la semifinale agli Internazionali d’Italia, oltre al titolo nel torneo di Birmingham sull’erba. Con questi risultati, la classe 1997 ha chiuso la scorsa stagione al 12mo posto, e con un ottimo percorso in questa settimana la nativa di Riga potrebbe già far capolino nelle prime dieci posizioni del ranking.

OA Sport vi offre la Diretta LIVE di Giorgi-Ostapenko, match valevole per match valevole per il secondo turno dell’edizione 2024 del WTA 500 di Brisbane (Australia), il cui via è programmato non prima delle 05.00 (ora italiana) di mercoledì. Il match sarà preceduto da due incontri del tabellone maschile, Michelsen-Humbert e Duckworth-Hanfmann. Non perdetevi neanche un minuto della partita con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!

Foto: Lapresse

